Владелец "Монобанка" продолжает "Игру в кальмара". Причем здесь Трамп

"Игра в кальмара" — это известный южнокорейский телесериал в жанре антиутопии

Директор "Монобанка" Олег Гороховский опубликовал пост об "Игре в кальмара" на фоне последних изменений рынка после заявлений президента США Дональда Трампа. Лидер США недавно ввел беспрецедентные пошлины для десятков стран мира.

Как отметил Гороховский в своем посте, мир пока как будто находится во втором сезоне известного сериала "Игра в кальмара". На эту кинокартину бизнесмен ссылался не раз.

"Голосуем! Кто хочет взять деньги и оставить игру, а кто хочет продолжать…" — написал Гороховский.

Это сообщение он подтянул к своему посту за 5 марта, в котором указывал, что создается такое впечатление, что Украина и мир пережили первый сезон "Игры в кальмара" и теперь переходят ко второму.

"Хорошо! Продолжаем… Donald Trump", — написал Гороховский, прикрепляя фото "красного" рынка.

На изображении видно, что у многих мировых компаниях акции упали как минимум на 2% после введения Трампом новых тарифов. Наибольшее нисходящее движение отмечено у Google, NVDA, META, AAPL, MSFT и т.д.

Добавим, что "Игра в кальмара" — это южнокорейский телесериал в жанре антиутопии, выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение на участие в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 37 млн долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп грезит процветанием после введения пошлин, но на самом деле рынок реагирует по-другому.