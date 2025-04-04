Украинцы второй день штурмуют McDonald’s ради коллекционных фигурок Minecraft (фото и видео)

У касс заведения образовался коллапс

Макдональдс в Украине запустил новую акцию, где можно приобрести эксклюзивные фигурки из игры Майнкрафт (Minecraft). На второй день гостей становится еще больше.

Корреспондентка "Телеграфа" побывала в одном из заведений во Львове. Она показала, что там происходит.

На кадрах заметно, что в заведение пришло много людей. А рядом с кассами огромные очереди.

Что происходило в других городах Украины за день до этого

Совместная акция Макдональдс-Майнкрафт была запущена только 3 апреля, но уже менее чем за сутки собрала свою базу фанатов среди украинских потребителей, пишет издание "Факты". В заведения быстрой еды в Киеве, Одессе и других крупных городах Украины выстраивались очереди, чтобы приобрести новое Minecraft-меню и получить фигурки из популярной игры.

Видео из Одессы и других украинских городов демонстрируют, насколько текущая серия заинтересовала украинцев. Примечательно, что для тех, кто играет в сам Майнкрафт, McDonald’s дает возможность открыть новые скины для своих персонажей в игре, тем самым изменив внешний вид вашего игрового персонажа.

Майнкрафт-Макдональдс-меню: что известно об акции

Совместная акция Макдональдс-Майнкрафт приурочена к выходу фильма A Minecraft Movie, в которой экранизирована одноименная видеоигра от Mojang. McDonald's в партнерстве с фильмом предложил специальные биг-маки и куриные наггетсы на витринах своих магазинов. Соответственно, фанаты, стремящиеся заполучить вожделенные блюда, задаются вопросом, что в них содержится и какие игрушки они могут получить.

В биг-мак-меню из фильма Майнкрафт, McDonald’s решили положить сам биг-мак, среднюю порцию картофеля фри, средний безалкогольный напиток и лимитированный коллекционный сувенир по мотивам фильма. Корреспондентка "Телеграфа" сообщила, что именно в этой вариации набора большая игрушка.

В качестве альтернативы можно взять набор с куриными мак-наггетсами вместо биг-мака.

Также McDonald’sзапустил лимитированную серия специального соуса под названием Nether Flame Sauce. Этот соус изготовлен из измельченного красного перца и пламенного кайенского перца. Также в нем есть нотки чеснока и сладости, чтобы сбалансировать вкусы.

Дети также могут выбрать свой собственный Хэппи Мил, будь-то гамбургер или куриные наггетсы. Независимо от выбора, в состав Happy Meal входит картофель фри, напиток, ломтики яблока и одна из двенадцати фигурок, вдохновленных героями фильма.

Клиенты заведения быстрого питания могут получить одну из 12 игрушек мира Майнкрафт или одну из шести эксклюзивных коллекционных игрушек в МакДональдз с кинолентой Minecraft.

Что известно об игре Minecraft

Видеоигра Minecraft является одной из самых популярных игр на планете Земля, в которой игроку предоставляется возможность выстроить собственную вселенную и устроить приключения одному или друзьям в мире созданном из пикселей.

В игре предусмотрена возможность исследования игрового мира, его развитие и режим выживания, во время которого на игрока охотятся внутриигровые монстры.

Сам мир игры имеет особый визуальный стиль, который сильно запомнился в культуре: персонажи, земля, облака и все вокруг выглядят в форме разрисованных кубов.

И хотя игра вышла еще в далеком 2009 году, Майнкрафт до сих пор пользуется высокой популярностью среди игроков всех возрастов, а массовая культура продолжает перекликаться со вселенной игры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким было открытие первого в СССР McDonald’s 35 лет назад и какие были цены.