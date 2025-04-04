Этот редкий хищник мог бы спасать экосистемы Украины, но попал в Красную книгу (фото)

Этот крупнейший представитель семьи Ястребовых не только поражает своей красотой, но и выполняет важную экологическую функцию, контролируя популяции грызунов

Курганник (Buteo rufinus) – величественная хищная птица семьи Ястребовых, занесенная в Красную книгу Украины. Этот вид играет немаловажную роль в экосистемах степи и лесостепи.

В середине ХХ века численность курганника в Украине значительно сократилась, но с 1980–1990-х годов начала восстанавливаться. Сейчас в Украине гнездится не менее 250 пар.

Описание

Курганник – самый большой среди канюков. Его масса тела достигает 1,5 кг, длина тела – 500–650 мм, а размах крыльев – 1260–1550 мм. Взрослая птица имеет рыжевато-бурый верх, охристую голову, зоб и грудь, темное брюхо и светло-рыжий хвост. В полете легко узнается за белым пятном при основе маховых перьев снизу.

Распространение и численность

Курганник распространен в Средиземноморском регионе, в частности, в Северной Африке, Греции, Турции, на Кавказе, Аравийском полуострове и в Средней Азии. В Украине этот вид встречается в лесостепной, степной полосах и Крыму. Отдельные пары гнездятся в лесной полосе.

Курганник мигрирует преимущественно в одиночку, хотя небольшая часть популяции зимует на юге Украины. Эти птицы часто образуют долгосрочные пары, хотя данные о продолжительности их отношений ограничены.

Биология

Курганник гнездится на опушках байрачных и искусственных лесов, в старых лесополосах, реже на отдельных деревьях и опорах ЛЭП, в Крыму – на известняковых обрывах и скалах. В кладке 2-5 яиц, которые откладываются в конце марта – начале апреля. Насиживание длится около 40 дней. Птенцы покидают гнездо в конце июня – начале июля.

Питается мышами, сусликами, хомяками и иногда небольшими птицами. В зимнее время, когда добыча реже, птица не гнушается и падалью. Курганник разыскивает добычу, паря кругами, и нападает на животных из воздуха или выслеживает их, сидя на земле на возвышении.

Курганник парит над открытыми пространствами, часто используя высоту для наблюдения за добычей. Его легкий полет позволяет долго находиться в воздухе, это делает птицу чрезвычайно эффективным охотником.

Охрана

Курганник охраняется Красной книгой Украины, Европейским Красным списком, Конвенцией по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES), Боннской и Бернской конвенциями.

Для охраны вида важно сохранять места гнездования в островных, байрачных лесах и старых лесных полосах. Этот вид является важным компонентом степных экосистем Украины и его охрана имеет большое значение для сохранения естественного равновесия.

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