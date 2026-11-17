В праздничном домике есть шоколадные миниатюры и яйца с игрушками

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В этом году сладкие подарки могут стать разочарованием. Так, адвент-календарь Kinder Nordpol Haus в "Сільпо" стоит 1199 грн за 213 г – слишком дорого, если оценивать именно сладости. Это почти 563 грн за 100 г, тогда как плитка швейцарского Lindt Excellence такого веса в той же сети стоит 269 грн.

"Сільпо" предлагает этот календарь к новогодним праздникам в коробке в форме домика, сообщает "Телеграф".

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В карточке товара страной производства указана Германия, продавцом – ООО "СІЛЬПО-ФУД".

В карточке "Сільпо" страной производства календаря указана Германия

Что положили в Kinder Nordpol Haus

За 24 окошками календаря "Северный полюс", который в "Сільпо" продают под названием Nordpol Haus, спрятаны шесть разновидностей сладостей. ColleX приводит такое содержимое коробки:

6 Kinder Chocolate;

4 Kinder Mini Eggs с молочной начинкой;

5 Kinder Love Mini;

3 Kinder Mini Friends молочные;

3 Kinder Mini Friends с какао-печеньем;

3 яйца Kinder Сюрприз.

Часть подарка – сама упаковка: домик раскладывается в зимнюю сцену с Сантой, с которой можно играть после открытия. Покупатель платит за праздничный формат с ежедневными сюрпризами, игрушки в трех яйцах и картонную декорацию.

После открытия упаковка календаря превращается в декорацию для игры

Однако в пересчете на вес цена сладостей получается высокой: 1199 ÷ 213 × 100 = 562,91 грн за 100 г. Килограмм такого ассорти по этой цене обошелся бы в 5629,11 грн. Именно этот расчет показывает, насколько дорог праздничный способ подачи небольшой порции шоколада.

Сколько вместо этого стоит Lindt Excellence

Для сравнения, "Сільпо" продает молочный Lindt Excellence с названием "швейцарский" за 269 грн за 100 г. Страной производства этой конкретной плитки указана Франция.

При одинаковом весе разница более чем двукратная: 562,91 ÷ 269 ≈ 2,09. Две плитки Lindt общим весом 200 г стоят 538 грн – на 661 грн меньше, чем календарь Kinder, хотя разница в весе составляет всего 13 г.

Если потратить почти весь бюджет календаря на Lindt, можно взять четыре плитки: 400 г за 1076 грн. Еще останется 123 грн. По соотношению цены и количества шоколада это гораздо более привлекательная покупка для тех, кому важны прежде всего сладости.

Показательна и цена самого Nordpol Haus в другой сети: по сравнению ColleX на 14 ноября 2026 года, в Metro он стоил 599 грн по акции до 1 декабря. Разница с "Сільпо" – 600 грн за ту же коробку с совпадающим штрихкодом. Даже без замены Kinder на другой шоколад праздничный набор обходился почти вдвое дешевле.

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