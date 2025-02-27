Предприятия МК "Волошкове поле" направили более 5,2 млн грн на благотворительность в 2024 году

Предприятия, входящие в состав молочной компании "Волошкове поле", направили более 5,2 млн грн на благотворительную помощь. Основной фокус был сделан в поддержку Вооруженных сил Украины и социальных инициатив.

Об этом рассказал генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Андрей Табалов.

Он добавил, что по результатам года ЧАО "Юрия" (выпускает продукцию под ТМ "Волошкове поле") передало для нужд фронта молочной продукции на сумму более 600 тысяч гривен. А также более 2,5 млн грн было направлено предприятием на закупку дронов и средств РЭБ по результатам двух благотворительных сборов и на другие нужды ВСУ.

Первомайский молочно-консервный комбинат в 2024 году передал для благотворительной помощи продукции на сумму 214 тысяч гривен.

А на электронные и беспилотные средства для военных было направлено помощи на общую сумму 1 880 000 грн, среди которых:

Рации для ВСУ – 100 000 грн.

Оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – 934 000 грн.

На закупку дронов — 846 000 грн.

"В условиях войны бизнес должен не только выживать, но и поддерживать тех, кто борется за нашу победу — наших защитников. Это наша ответственность и вклад в будущее страны. Мы помогаем как через благотворительные сборы, так и передавая на фронт полезную молочную продукцию. И продолжим это делать, ведь сильная экономика и социальная поддержка — фундамент стойкости Украины", – подчеркнул Андрей Табалов.

Добавим, "Волошкове поле" входит в ТОП-10 крупнейших переработчиков молока в Украине. Продукцию бренда "Волошкове поле" производят на ЧАО "Юрия". Компания экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. Первомайский молочноконсервный комбинат — лидер по производству сгущенки в Украине, входит в топ-5 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны. Комбинат входит в состав молочной компании "Волошкове поле", владельцами которой являются Александр и Андрей Табаловы.