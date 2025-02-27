Підприємства МК "Волошкове поле" спрямували понад 5,2 млн грн на благодійність у 2024 році

Підприємства, що входять до складу молочної компанії "Волошкове поле" спрямували понад 5,2 млн грн на благодійну допомогу. Основний фокус був зроблений на підтримку Збройних Сил України та соціальних ініціатив.

Про це розповів генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

Він додав, що за результатами року ПрАТ "Юрія" (випускає продукцію під ТМ "Волошкове поле") передала для потреб фронту молочної продукції на суму понад 600 тисяч гривень. А також понад 2,5 млн грн було направлено підприємством на закупівлю дронів і засобів РЕБ за результатами двох благодійних зборів та на інші потреби ЗСУ.

Первомайський молочноконсервний комбінат у 2024 році передав для благодійної допомоги продукції на суму 214 тисяч гривень.

А на електронні та безпілотні засоби для військових було направлено допомоги на загальну суму 1 880 000 грн, серед яких:

Рації для ЗСУ – 100 000 грн.

Обладнання для радіоелектронної боротьби (РЕБ) – 934 000 грн.

На закупівлю дронів — 846 000 грн.

"В умовах війни бізнес має не лише виживати, а й підтримувати тих, хто виборює нашу перемогу – наших захисників. Це наша відповідальність і внесок у майбутнє країни. Ми допомагаємо як через благодійні збори, так і передаючи на фронт корисну молочну продукцію. І продовжимо це робити, адже сильна економіка та соціальна підтримка – фундамент стійкості України", – наголосив Андрій Табалов.

Додамо, "Волошкове поле" входить до ТОП-10 найбільших переробників молока в Україні. Продукцію бренду "Волошкове поле" виробляють на ПрАТ "Юрія". Компанія експортує свою продукцію у 20 країн світу. Первомайський молочноконсервний комбінат — лідер з виробництва згущеного молока в Україні, входить до топ-5 найбільших молокопереробних підприємств країни. Комбінат входить до складу молочної компанії "Волошкове поле", власниками якої є Олександр та Андрій Табалови.