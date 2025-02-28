Прощеное воскресенье в 2025 году: когда и что запрещено делать в этот особый день
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В этот день нужно прощать людей за их обиды и самим просить прощения
Скоро христиане восточного обряда в Украине будут отмечать Прощеное воскресенье — заключительный день Масленичной недели 2025 перед началом Великого поста, который предшествует Пасхе.
В Прощеное воскресенье верующие соблюдают особые традиции. В этот день принято посещать церковь, просить прощения за причиненные обиды и искренне прощать тех, кто обращается с такой же просьбой. Кроме того, перед началом Великого поста важно не отказывать в просьбе тем, кто нуждается в помощи.
В этот особенный седьмой день Масленицы также принято просить прощения у ушедших из жизни. Для этого посещают их могилы или мысленно обращаются к ним с просьбой простить за все плохие совершенные поступки.
Когда Прощеное воскресенье в 2025 году
В 2025 году Прощеное воскресенье выпадает на 2 марта. С понедельника сразу начинается самый строгий в христианстве Великий пост, который закончится с приходом Воскресения Христова.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье 2025
- Пить алкоголь и есть мясные блюда.
- Рукодельничать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом, стирать.
- Ругаться, злословить, завидовать, материться и ругать детей.
- Отказывать в просьбе о прощении.
Кроме того, в этот день также нельзя убирать стол после трапезы. Чтобы призвать в дом благополучие, все блюда нужно просто накрыть белой скатертью.
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