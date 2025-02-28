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Прощеное воскресенье в 2025 году: когда и что запрещено делать в этот особый день

Автор
Татьяна Кармазина
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Прощеное воскресенье отмечается перед Великим постом
Прощеное воскресенье отмечается перед Великим постом. Фото Pixabay

В этот день нужно прощать людей за их обиды и самим просить прощения

Скоро христиане восточного обряда в Украине будут отмечать Прощеное воскресенье — заключительный день Масленичной недели 2025 перед началом Великого поста, который предшествует Пасхе.

В Прощеное воскресенье верующие соблюдают особые традиции. В этот день принято посещать церковь, просить прощения за причиненные обиды и искренне прощать тех, кто обращается с такой же просьбой. Кроме того, перед началом Великого поста важно не отказывать в просьбе тем, кто нуждается в помощи.

В этот особенный седьмой день Масленицы также принято просить прощения у ушедших из жизни. Для этого посещают их могилы или мысленно обращаются к ним с просьбой простить за все плохие совершенные поступки.

Когда Прощеное воскресенье в 2025 году

В 2025 году Прощеное воскресенье выпадает на 2 марта. С понедельника сразу начинается самый строгий в христианстве Великий пост, который закончится с приходом Воскресения Христова.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье 2025

  • Пить алкоголь и есть мясные блюда.
  • Рукодельничать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом, стирать.
  • Ругаться, злословить, завидовать, материться и ругать детей.
  • Отказывать в просьбе о прощении.

Кроме того, в этот день также нельзя убирать стол после трапезы. Чтобы призвать в дом благополучие, все блюда нужно просто накрыть белой скатертью.

Напомним, что в первом месяце весны есть множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на март 2025 года.

Теги:
#Праздники #Великий пост #Масленица #Прощеное воскресенье #Церковный праздник