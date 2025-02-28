Укр

С первым днем весны! Открытки и картинки для хорошего настроения

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Весна идет, красоту несет!
Весна идет, красоту несет!. Фото Коллаж "Телеграф"

Напомните близким, что пришла весна!

Эта зима, как и несколько предыдущих, была непростой для украинцев из-за войны, которая продолжается в нашей стране. Однако уже можно вздохнуть с облегчением — вот и пришла весна. Самое время напомнить о приходе весны своим близким и друзьям. Сделать это можно с помощью милой открытки или яркой картинки, которая точно поднимет настроение вам и вашим родным.

Календарная весна начинается с месяца марта, который имеет заметно больше дней, чем февраль, а именно 31. В этом месяце украинцев ждет много праздников, важных дат, а также 10 стандартных выходных. А вот привычного выходного на 8 марта в Украине сейчас нет, так как в стране военное положение и все государственные выходные отменены.

Многие украинцы уже заметили, что день становится больше, а солнце стает все теплее, когда появляется из-за туч. Эта тенденция продолжится, как прогнозируют синоптики. К слову, в марте Украина снова будет переходить на летнее время — 30 марта часы переводят на час вперед.

К первому дню весны "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и картинок, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах. Поднимите настроение себе и окружающим, напомнив, что пришла весна.

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С первым днем весны, весна пришла, март, открытки, картинки
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Ранее "Телеграф" публиковал календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.

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#Март #Открытки #Весна 2025