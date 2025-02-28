С первым днем весны! Открытки и картинки для хорошего настроения

Напомните близким, что пришла весна!

Эта зима, как и несколько предыдущих, была непростой для украинцев из-за войны, которая продолжается в нашей стране. Однако уже можно вздохнуть с облегчением — вот и пришла весна. Самое время напомнить о приходе весны своим близким и друзьям. Сделать это можно с помощью милой открытки или яркой картинки, которая точно поднимет настроение вам и вашим родным.

Календарная весна начинается с месяца марта, который имеет заметно больше дней, чем февраль, а именно 31. В этом месяце украинцев ждет много праздников, важных дат, а также 10 стандартных выходных. А вот привычного выходного на 8 марта в Украине сейчас нет, так как в стране военное положение и все государственные выходные отменены.

Многие украинцы уже заметили, что день становится больше, а солнце стает все теплее, когда появляется из-за туч. Эта тенденция продолжится, как прогнозируют синоптики. К слову, в марте Украина снова будет переходить на летнее время — 30 марта часы переводят на час вперед.

К первому дню весны "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и картинок, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах. Поднимите настроение себе и окружающим, напомнив, что пришла весна.

Ранее "Телеграф" публиковал календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.