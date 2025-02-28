З першим днем весни! Листівки і картинки для гарного настрою

Нагадайте близьким, що настала весна!

Ця зима, як і кілька попередніх, була непростою для українців через війну, яка триває в нашій країні. Однак уже можна зітхнути з полегшенням – от і настала весна. Саме час нагадати про прихід весни своїм близьким та друзям. Зробити це можна за допомогою милої листівки або яскравої картинки, яка точно підніме настрій вам та вашим рідним.

Календарна весна починається з місяця березня, який має помітно більше днів, ніж лютий, а саме — 31. Цього місяця на українців чекає багато свят, важливих дат, а також 10 стандартних вихідних. А ось звичного вихідного на 8 березня в Україні зараз немає, оскільки в країні воєнний стан і всі державні вихідні скасовано.

Багато українців уже помітили, що день стає більший, а сонце гріє дедалі тепліше, коли з’являється з-за хмар. Ця тенденція продовжиться, як прогнозують синоптики. До речі, у березні Україна знову переходитиме на літній час — 30 березня годинник переводять на годину вперед.

До першого дня весни "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та картинок, щоб ви могли відправити близьким у соцмережах та месенджерах. Підніміть настрій собі та оточуючим, нагадавши, що настала весна.

Раніше "Телеграф" публікував календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.