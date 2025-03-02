На встречу с президентом США в "домашнем" комбинезоне: какой политик приезжал в Белый дом без костюма

Его одежда напоминала рабочий комбинезон

На президента Украины Владимира Зеленского в последнее время обрушилось много критики от сторонников президента США Дональда Трампа за то, что тот не носит костюм. Однако история знает еще одного политика, который тоже отказался от деловых образов в угоду более удобной одежде.

Речь идет о премьере Великобритании во времена Второй мировой войны Уинстоне Черчилле. Он часто появлялся на публике в специальном комбинезоне под названием "костюм сирены" и даже приезжал в нем на встречу с президентом США Франклином Рузвельтом.

Стоит отметить, что "костюм сирены" (siren suit) не является военной формой, а был очень популярным предметом гардероба как среди взрослых, так и среди детей Британии того периода. При том, носили его как мужчины, так и женщины.

Черчилль в Белом доме

Костюм получил название из-за того, что его можно было быстро надеть поверх домашней одежды и спуститься в бомбоубежище после включения сирены, предупреждавшей о возможном воздушном ударе. При этом часто они были утепленными, чтобы хранить тепло зимой.

Не совсем понятно, почему Черчилль предпочитал именно такой стиль, но известно, что у него было несколько комплектов, включая и изделия из дорогого бархата. В этих костюмах британский лидер появлялся на встречах с военными, официальными лицами и даже на совещаниях в бункере.

Черчилль и фельдмаршал Бернард Монтгомери

После атаки на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, США покончили с политикой изоляционизма и вступили в войну на стороне союзников. Черчилль после этого незамедлительно отправился в Вашингтон на встречу с президентом Франклином Рузвельтом. И да, он приехал туда в своем "костюме сирены".

Как известно, Черчилль был весьма специфическим человеком, а о его манерах уже написано много. Например, очевидцы говорили, что часто видели британского премьера в Белом доме с сигарой и стаканом виски и конечно же в своем "костюме сирены".

Черчилль и Рузвельт

Костюм Черчилля в музее

Напомним, Трамп неоднократно проводил официальные встречи с мировыми политиками, которые тоже не надевали костюмы. Наиболее показательным среди них был бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, который отдавал предпочтение стилю "человека из народа".