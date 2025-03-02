На зустріч із президентом США у "домашньому" комбінезоні: який політик приїжджав до Білого дому без костюма

Його одяг нагадував робочий комбінезон

На президента України Володимира Зеленського останнім часом обрушилося багато критики від прихильників президента США Дональда Трампа за те, що той не носить костюм. Однак історія знає ще одного політика, який теж відмовився від ділових образів заради зручнішого одягу.

Йдеться про прем’єру Великої Британії за часів Другої світової війни Уінстона Черчилля. Він часто з’являвся на публіці у спеціальному комбінезоні під назвою "костюм сирени" і навіть приїжджав у ньому на зустріч із президентом США Франкліном Рузвельтом.

Варто зазначити, що костюм сирени (siren suit) не є військовою формою, а був дуже популярним предметом гардероба як серед дорослих, так і серед дітей Британії того періоду. При цьому носили його як чоловіки, так і жінки.

Черчилль у Білому домі

Костюм отримав назву через те, що його можна було швидко надіти поверх домашнього одягу і спуститися в бомбосховище після включення сирени, яка попереджала про можливий повітряний удар. При цьому вони часто були утепленими, щоб зберігати тепло взимку.

Не зовсім зрозуміло, чому Черчилль віддавав перевагу саме такому стилю, але відомо, що він мав кілька комплектів, включаючи й вироби з дорогого оксамиту. У цих костюмах британський лідер з’являвся на зустрічах із військовими, офіційними особами та навіть на нарадах у бункері.

Черчилль і фельдмаршал Бернард Монтгомері

Після атаки на Перл-Харбор 7 грудня 1941 року США покінчили з політикою ізоляціонізму і вступили у війну на боці союзників. Черчилль після цього негайно вирушив до Вашингтона на зустріч із президентом Франкліном Рузвельтом. І так, він приїхав туди у своєму "костюмі сирени".

Як відомо, Черчилль був дуже специфічною людиною, а про його манери вже написано багато. Наприклад, очевидці говорили, що часто бачили британського прем’єра у Білому домі з сигарою та склянкою віскі й звичайно ж у своєму "костюмі сирени".

Черчилль та Рузвельт

Костюм Черчилля у музеї

Нагадаємо, Трамп неодноразово проводив офіційні зустрічі зі світовими політиками, які також не одягали костюми. Найбільш показовим серед них був колишній президент Філіппін Родріго Дутерте, який віддавав перевагу стилю "людини з народу".