Политический журналист и публицист Леонид Швец специально для "Телеграфа" о встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне

После того, как прошли первые волны эмоциональной реакции на случившееся вчера в Овальном кабинете, можно попытаться сделать выводы в менее экспрессивной манере, которая доминировала в комментариях по свежим следам даже у обычно очень сдержанных людей.

Понятно, что, надеясь обратить Дональда Трампа в свою веру, мы тщетно пытались обмануть себя, несмотря на факты, которые были у всех перед глазами. В 2019 году, перед тем как позвонить по телефону Зеленскому и попросить подбросить компромат на сына Байдена, Трамп дал распоряжение приостановить военную помощь Украине, а затем выгреб за это импичмент.

С подачи Трампа спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон с ноября 2023 по апрель 2024 блокировал прохождение законопроекта о многомиллиардной помощи Украине. Илон Маск, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп-младший неоднократно и однозначно высказывались в самом негативном ключе об Украине и Зеленском. Сам Трамп за месяц пребывания в Белом доме нагородил про Украину гору ерунды и грязи. Это было именно то, чем казалось: острое неприятие Зеленского, нашей страны и ее неуступчивой борьбы с Россией.

Так, несмотря на нескрываемую враждебность со стороны американского руководства, следовало до конца использовать шанс повлиять на него, выстроить общую позицию сильной Америки, создать картинку, в которой Дональд Трамп выглядит могучим и справедливым укротителем Путина и спасателем Украины. Трампу же физически невыносимо разделять внимание публики с Владимиром Зеленским, который в мейнстриме западного общественного сознания занял место легендарного героя, бросившего вызов во много раз превосходящей силе и не уступил.

Можно только предполагать, какие чувства охватили тщеславного победителя важнейших для него третьих президентских выборов, едва не улетевшего от пули убийцы, когда в начале декабря на открытии парижского Нотр-Дама он стал свидетелем оваций в адрес Зеленского, не получив и судьбы этого внимания. Нужно было лишь дождаться момента, чтобы поставить вора публичного восторга на место, лишить его геройского ореола, показательно унизить, а за счет акта порки непоротого еще больше подняться в глазах настоящих поклонников.

Все рассуждения будто бы президент Украины мог добиться другого результата, веди себя как-то иначе, несостоятельны. Длительное прохождение сигнала путем использования переводчика несколько изменило текст, произнесенный участниками этого спектакля, но не фабулу. Показательно и то, как афористично, буквально для истории Зеленский ответил на упреки в том, что у него нет выигрышных карт против России: "Я здесь не в карты играю", — и то, что здесь была понятна для англоязычного уха игра смыслов. "Trump" на английском "козырь". Украинцу пренебрежительно попытались объяснить, что без этого козыря он никто и зовут его никак. Проблема же "козырных" уперлась в неуступчивость Зеленского, которая и сделала ему имя, и поведение в устроенной ему засаде славу героя только укрепило. Но теперь уже не противостояние Путину, а другому откровенному злу.

Да, исторической эту встречу в Вашингтоне делает не публичный скандал, которых в Овальном кабинете не видели, а открытый переход Америки в лице нынешнего руководства на сторону России, зла дерзкого, демонстративного и уверенного в своей безнаказанности. На протяжении всей новейшей истории задачей Соединенных Штатов было сдерживание выходящих из тех пределов агрессивных потуг, противостояние русским едва ли прописано в функционале американского руководства. И вот всему миру демонстрируется отход от, казалось, незыблемых принципов и целей. Кремль теперь более понятен и приемлем, чем носители и защитники каких-то бессмысленных либеральных и демократических ценностей.

Та неонацистка Алис Вайдель, тоже неровно дышащая по отношению к Путину, ближе к нынешнему Белому дому, чем любой европейский лидер. Ну, кроме Виктора Орбана. И участившееся зигование на мероприятиях с участием американских руководителей уже совсем не выглядит ошибочно воспринятым, мы видим именно то, что видим: Америка оскотинивается и вызывающе коричневеет.

Главная и единственная ценность, в защиту которой горой встают его нынешние руководители, это сам Дональд Трамп, еще не фюрер, но уже король, как он не стесняется изображать себя. Вполне в резонанс с базовой основой России, озвученной одной из путинских шестерок: "Есть Путин – есть Россия", некий Марк Рубио, еще вчера бескомпромиссный борец с авторитарными негодяями, может заявить: "Америка – это Трамп", и это уже никого не удивит.

Из Украины это выглядит особенно дико. Мы порой не отдаем себе отчета, насколько у нас, вчерашних "совков", свобода прошита в повседневных практиках. Янукович пытался установить ритуал целования перстня, не прижилось, пришлось бежать в Россию. Америка, символ свободы для миллионов людей, демонстрирует совершенно непристойный уровень лести у могущественных людей: убеленных сединами сенаторов, технократов, чьи капиталы превышают ВВП десятков стран. Чтобы получить расположение босса. И если боссу по душе Путин, быть тому.

Трамп не устает повторять, что хочет установить, наконец, мир, ему мешает только Зеленский. Генерал Александр Хейг, госсекретарь в президентство Рональда Рейгана, известен фразой: "Есть вещи важнее мира". Это о чести, достоинстве, свободе. Нынешняя Америка в лице приживалок из Мар-а-Лаго – о Трампе, даже ценой бесчестия. Неудивительно, что Украина с ее непокорным свободолюбием им поперек горла. Как и Путину.

Наверное, F-35 не будут бомбить Киев. Но демонстративный отказ от помощи Украине – какой по счету? – Можно вполне ожидать. Он будет равносилен приходу российских войск к серьезному подкреплению, на этот раз не от Ким Чен Ына, а от Дональда Трампа. Интересно, будет ли американский президент требовать от российского выражения глубокой благодарности за помощь, как он требовал от украинского?