У Трампа сделали странные выводы по одежде Зеленского

По словам советника Трампа, одежда Зеленского не подходила к обсуждению.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после встречи в Белом доме остались сомнения в намерении Владимира Зеленского прекратить боевые действия. Одна из его претензий касалась внешнего вида украинского президента.

Деталями он поделился в интервью Fox News. Советник Трампа отметил, что встреча в Белом доме вызвала "разочарование и злобу" у президента США.

"Не понятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. Он вошел одетый не так, чтобы решать такие вопросы. Вице-президент сказал: "Довольно". Президент сказал: "Довольно". И я должен вам сказать, что это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, не тот президент, чтобы с ним можно было провернуть подобное. Это не Джо Байден".

Из-за обострения дискуссии во время встречи госсекретарь Марко Рубио посоветовал завершить переговоры, а сам Волтц сообщил Зеленскому, что его присутствие в Белом доме больше не желательно. Он также заявил, что украинская сторона осознала сложность ситуации, в то время как сам Зеленский "продолжал спорить".

"Его посол и его советник были практически в слезах, они не хотели, чтобы это продвинулось вперед", — добавил Волтц.

Напомним, Зеленский приехал на встречу в черной кофте с гербом Украины и брюках соответствующего цвета. Дональд Трамп надел уже традиционный темно-синий костюм и алый галстук. В Белом доме журналист спросил Зеленского, имеет ли тот костюм, заявив, что в США не всем нравится его облик.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кем является журналист, задавший вопрос о костюме и почему его личность указывает на то, что попытки унизить Зеленского были запланированы заранее.