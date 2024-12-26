"Картошка, лук, капуста": сколько в Украине стоят оптом овощи

Разница цен достаточно велика

Цены на овощи в Украине в этом году достаточно высокие и растут. Поэтому покупать их оптом получится дешевле, это неплохой вариант для тех, у кого есть место для их хранения.

"Телеграф" рассказывает, какие оптовые цены в Украине в конце года на самые популярные овощи. Оптом картофель, лук или капусту можно купить по более низким ценам.

Картофель

На одном из популярных сайтов по продаже самая высокая цена на картошку оптом — 27 гривен за килограмм. Самое бюджетное предложение – это мелкий или некондиционный картофель, такой стоит в среднем 4 гривны.

Лук

Максимально за репчатый лук хорошего качества в сетках просят 20 гривен. Однако цены на салатный красный "ялтинский" лук достигают 100 гривен. Однако есть предложения продать лук среднего размера оптом и за 10 гривен.

Капуста

Капуста большими объемами продается по ценам от 28 до 16 гривен в зависимости от сортов. Однако в Овруче, например, есть предложение продать этот овощ за 8 гривен за килограмм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как за год изменилась цена на продукты для оливье. Приготовление этого традиционного новогоднего блюда сейчас дороже на 27%, чем в прошлом.