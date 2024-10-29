Россияне повредили харьковский Госпром: что известно о "первом советском небоскребе"

Зданию уже почти сотня лет

Россияне вечером 28 октября повредили здание харьковского Госпрома авиационной бомбой. Это здание является одним из символов Харькова и усиленно охраняется ЮНЕСКО.

"Телеграф" решил напомнить, что известно об этом здании. Ведь в свое время оно стало настоящей инженерной инновацией, поскольку было одним из первых, где применили стиль конструктивизма.

Госпром это сокращение от Дом государственной промышленности, а над его проектом работали Сергей Серафимов, Самуил Кравец и Марк Фельгер. Само здание представляет собой три связанных друг с другом корпуса высотой до 13 этажей.

На постройку ушло всего три года (1925-1928), что являлось большим достижением по меркам тех времен. Еще одной инновацией стало применение бетонного каркаса, хотя в основном в тот период здания строили из кирпича, камня и дерева.

Архитекторы выбрали для него набирающий популярности в искусстве стиль конструктивизма, который сохранял в СССР популярность вплоть до начала 30-х годов. Этот стиль легко узнать по максимальной простоте геометрических форм с избеганием сложных украшений. Конструктивисты ставили на первое место функциональность и удобство в использовании, а в качестве материалов выбирали инновационные на то время железобетон, стекло и металл.

Необходимость постройки Госпрома возникла в СССР после переноса столицы Украины из Киева в Харьков, после которого город начал стремительно застраиваться и индустриализоваться. По задумке архитекторов, это здание должно было стать символом нового общества и уходом от старых традиций.

Здание продолжает использоваться для различных государственных нужд до сегодняшнего дня. Кроме того, в 2017 году его внесли в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщалось ранее, власти Украины уже обнародовали фотографии того, как Госпром выглядит после обстрела.