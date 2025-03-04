Без жлобства и золотых унитазов: как когда-то выглядела дача Ющенко в Карпатах и что с ней сейчас

Во время Революции Достоинства активисты проводили "ревизии" в особняках политиков и чиновников

Среди карпатских гор в Ивано-Франковской области находится дачный комплекс, в котором когда-то отдыхал третий президент Украины Виктор Ющенко. В период с 2005 по 2015 год это поместье было в распоряжении семьи экс-президента, однако, кому оно принадлежит сейчас — неизвестно.

Дача Ющенко — как она выглядела раньше

Дача Ющенко размещена в селе Татаров, которое находится недалеко от известного курорта Буковель. В 2014 году во время Революции Достоинства активисты автомайдана "пришли в гости" к экс-президенту на дачу в Карпатах. С президентом даже созвонились, ведь его не было на месте, и он не возражал, чтобы люди посмотрели на его поместье, так что охрана всех пустила. Некоторые из участников признались, что когда-то помогали строить этот особняк, однако никогда не были внутри после сдачи объекта в эксплуатацию.

Как видно на видео, когда-то дача Ющенко была уютной и сделанной со вкусом. Активисты, которые перед тем побывали в Межигорье, отметили, что здесь нет такого жлобства и золотых унитазов. Дом внутри оформлен в гуцульском стиле, здесь много элементов народных мотивов и предметов быта.

К слову, когда-то на территории дачи стояла пасека, которой заправлял сам президент. А сам особняк был построен на фоне потрясающего горного пейзажа, неподалеку от водопада Гук.

Что теперь с дачей Ющенко

В 2022 году шумихи в соцсетях наделали кадры львовского блогера Андрея Риштуна, который показал, как сейчас выглядит территория, которая когда-то была дачей Ющенко. Оказалось, что комплекс стоит заброшенный, причем там вроде как пытались что-то строить и сносили некоторые старые здания. Вместо красивого поместья на территории царит разруха и уныние.

"Деревянные домики, где когда-то жил Виктор Андреевич, снесли. На их месте построили массивные конструкции из камня и бетона. Улей тоже уже нет, но деревянная церковь еще осталась. Строительство начали масштабное, явно больше, чем нужно одному человеку, но потом почему-то забросили. Судя по кустарникам по территории и мху на кирпиче – лет пять все стоит точно. Почему так получилось, что дачу Ющенко покинули – неизвестно", — написал блогер в подписи к фотографиям.

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