С "сифилисом" и вшами: безумный фейк о джинсах из СССР, в который верили люди

Джинсы и так были дефицитным товаром, а в обществе еще и пугали людей, чтобы они совсем не хотели их покупать.

В Советском Союзе ходило огромное количество жутких фейков, которыми запугивали людей. Одним из можно назвать историю о джинсах, которые якобы были "заражены сифилисом и вшами".

Этот миф распространился среди населения, вызывая опасения покупать западную одежду. Она и без того была дефицитной, но разговоры сделали ее еще и "опасной".

В те времена джинсы было довольно трудно отыскать в магазинах и эта была именно та вещь, которую хотели заполучить многие. Вскоре после того, как джинсы стали очень востребованными и на них появился невероятный спрос среди советских граждан, начали возникать жуткие слухи, которыми буквально пытались отговорить людей от покупки.

Суть фейка состояла в том, что якобы иностранцы продавали джинсы, зараженные сифилисом, что с медицинской точки зрения было абсолютным нонсенсом. Еще один миф был о том, что в джинсы вшивали вшей.

Еще одна версия фейка утверждала, что в джинсах спрятана микроигла, которая может нанести вред здоровью.

Конечно же, ни один из этих мифов даже не приближен к правде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие привычки времен СССР портят жизнь до сих пор.