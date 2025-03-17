С Днем Алексея Теплого! Яркие картинки и открытки для поздравления с праздником

Этот праздник символизирует приход весны и прощание с зимой

Сегодня, 17 марта, по новоюлианскому церковному календарю, отмечается праздник — День Алексея Теплого. Оно символизирует приход весны и тепла. Это день, когда зима отступает, а природа оживает.

Праздник Алексея Теплого – это не только праздник радости, но и возможность поздравить родных. Напомните родным, как вы их цените и любите. А также теплые слова добавляют настроения, которое так необходимо после зимы.

В народном календаре этот день связан с Алексея Преподобным — мужем, которого чтит христианская традиция. Он стал символом прихода весны. Именно с этого времени люди ждали потепления, возвращения птиц из теплых краев и начала весенних работ.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки и картинки, чтобы вы могли прислать их своим родным и близким. Поделитесь с дорогими вам людьми хорошим настроением и вдохновением.

Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на март 2025 года. Мы собрали для вас все достопримечательности первого месяца весны.