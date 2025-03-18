Только одно действие: как защитить урожай, когда начались заморозки

Одно действие спасет урожай

Сейчас во многих областях Украины погода резко изменилась: падает снег и дождь. Также температура достигла ниже нуля, и появились заморозки. В непогоду важно позаботиться о своем огороде, чтобы не потерять урожай.

Самыми уязвимыми к низким температурам являются томаты, фасоль, огурцы, дыни, патиссоны, перец, черноглазый горошек, базилик. Также пострадать от холода может капуста, брокколи, салат и горох, говорится на сайте The Beginner’s Garden.

Защитить саженцы овощей от заморозков очень просто. Для этого нужно накрыть растения. Для молодых саженцев подойдут перевернутые горшки, которые можно закрепить сверху камнем.

А вот для больших растений, подойдет другой метод. Рекомендуется установить на них клетку и покрыть ее полотенцем или покрывалом. Впрочем, на сами растения не стоит ставить материал, потому что вы их просто поломаете. Снять защитный покров можно, когда температура поднимется выше нуля, и появится солнце.

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