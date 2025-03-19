Холоду осталось недолго: синоптики рассказали, когда в Украину вернется ожидаемое тепло

Совсем скоро теплая погода снова будет радовать украинцев

С 20 марта в Украине начнется постепенное потепление. Сначала оно затронет западные и северные области, а к концу недели охватит всю страну.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, экстремального тепла не следует ожидать, однако температура +8…+14°C будет комфортной для большинства.

В Киеве в ближайшую ночь и утром 20 марта возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, однако он быстро растает.

В субботу, 22 марта, на всей территории страны прогнозируется сухая и теплая погода, за исключением Карпат и Закарпатья, где возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +4°C, днем поднимется до +9…+14°C.

В воскресенье, 23 марта, осадки возможны в центральных, северных и южных регионах. Ночью и утром местами появится небольшой туман. Температура воздуха ночью от -1 до +5°C, днем +8…+13°C.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину накрыла пылевая буря. Опасное явление коснется Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей.