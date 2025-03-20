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Вредители забудут дорогу к вашему огороду: какие цветы надо посадить на грядках

Автор
Наталья Дума
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Как вас спасут бархатцы от вредителей
Как вас спасут бархатцы от вредителей. Фото Freepik

Рассказываем, какие цветы нужно посадить на овощных грядках, между кустами и деревьями

Если вы не знаете, как оградить свой огород от вредителей, не используя химические средства – эта статья для вас. Вас спасут обычные бархатцы. Оказывается, эти цветы могут не только украсить ваш участок, но и избавить от сорняков и насекомых. А раньше мы рассказывали, какой дешевый ингредиент нужно положить в лунки к картофелю.

Вместе с Ukr.Media рассказываем, где именно их нужно высаживать. Эти цветы точно упростят жизнь огородникам.

Где лучше посадить бархатцы

В теплицах и на овощных грядках

Бархатцы эффективно отпугивают таких вредителей, как нематоды и медведки. Поэтому их следует высаживать рядом с помидорами, баклажанами и перцами, чтобы защитить урожай.

Возле картофеля и бобовых культур

Эти яркие цветы помогают уменьшить количество проволочников, майских жуков и колорадских жуков, часто атакующих картофель и бобовые.

Бархатцы

Вокруг деревьев и кустов

Бархатцы не только защищают садовые растения от вредителей, но и препятствуют росту сорняков, создавая естественный барьер.

Рядом с клубникой

Высаженные возле грядок с клубникой, бархатцы помогают предотвратить развитие серой гнили, сохраняя ягоды здоровыми и вкусными.

Однако учтите, что бархатцы очень любят улитки и улитки. Поэтому чтобы избежать их появления, за цветами нужно тщательно ухаживать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно замачивать семена перед посадкой. Мы поделились, чего точно делать не нужно.

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