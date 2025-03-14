Урожай будет вдвое больше: какой дешевый ингредиент кладут в лунки к картофелю

Копеечный ингредиент, который поможет вырастить экологически чистый картофель

Опытные огородники знают, что для лучшего урожая картофеля нужно не только хорошо подготовить грядки к весне, но и вносить в лунки удобрение. Однако, не все подкормки работают и приносят хороший результат.

Для того чтобы вырастить не только большое количество картофеля, но и сделать его экологически чистым, в лунки при посадке нужно положить один дешевый ингредиент. Вместе с "ТСН" рассказываем, какой.

Что добавить в лунку для хорошего урожая картофеля

Попытайтесь использовать прессованные пшеничные отруби, которые обычно применяют как корм для животных. Они богаты питательными веществами, которые необходимы для здорового картофеля. Речь идет о витаминах группы В, цинке, калии, селене, фосфоре, кальции, магнии, железе, протеине, золе и клетчатке.

Перед использованием отрубей их нужно замочить в воде и оставить на ночь, если они в гранулах (3:1). При высадке картофеля в каждую лунку надо добавлять 300 г смеси, присыпать землей, а наверх класть картофель.

Отруби пшеницы продаются в зоомагазинах, на рынке или даже в интернете. В частности, на сайте купли-продажи можно купить их примерно за 5-7 гривен за килограмм. Однако, имейте в виду, что этот метод не стоит применять, если участке есть земляные крысы, ведь они могут заинтересоваться таким удобрением больше, чем сам картофель.

Фото: OLX

Фото: OLX

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