Киевляне защищают уникальный рынок-"шайбу" от сноса: почему это здание особенное

Архитектурный шедевр 1973 года может исчезнуть, несмотря на активные протесты киевлян.

Крытый рынок-"шайба" на улице Мокрой, 1 (бывшая Кудряшова) в Киеве, ставший символом модернистской архитектуры города, оказался под угрозой сноса. Здание, построенное в 1973 году по проекту Аллы Анищенко, является одним из немногих примеров использования вантовых конструкций в торговых сооружениях.

Киевляне активно выступают в защиту этого уникального объекта. В Департамент охраны культурного наследия КГГА даже подали документы с целью предоставления ему статуса только что выявленного объекта культурного наследия.

Четыре года назад Киеврада уже рассматривал вопрос о застройке территории рынка, но тогда общественность смогла остановить эти планы. Теперь ситуация повторяется.

Уникальная архитектура

Рынок-"шайба" является редким примером применения конструктивной вантовой схемы крыши. Отсутствие вертикальных жестких элементов позволило спланировать гибкий пространство и видимость "летучей геометрической формы". Благодаря этому архитектор Алла Анищенко добилась равномерного доступа дневного света к внутренним частям помещения.

"Шайба" имеет диаметр 52,4 метра и состоит из трех уровней: цокольного, первого этажа и балкона. Такая конструкция позволяет экономно использовать городскую территорию и обеспечивает большую кубатуру для каждого торгового места. Здание первоначально было рассчитано на 140 торговых мест, что делало его одним из крупнейших крытых рынков того времени.

История и значение

Рынок "Железнодорожный" в течение своей истории менял назначение несколько раз. Сначала он был продовольственным рынком, потом стал магазином "Океан", впоследствии — Киевской универсальной биржей, а с начала 2000-х — супермаркетом "Велика Кишеня".

В 2022 году это здание стало съемочной площадкой для клипа "Стефания" группы Kalush Orchestra, песни, впоследствии принесшей Украине победу на Евровидении. Несмотря на изменения назначения, сооружение осталось одним из самых выдающихся примеров модернистской архитектуры Киева.

Защита от сноса

Еще один аспект – рынок-"шайба" расположен под горой, которая может начать сдвигаться в случае его сноса и нового строительства на этом месте. Несмотря на эти аргументы за сохранение территории, Киеврада ранее уже передавал участок под застройку.

Активисты и общественность не хотят терять это уникальное здание. Представление документов в Департамент охраны культурного наследия КГГА является первым шагом в борьбе за сохранение "Шайбы". Предоставление статуса памятника архитектуры обеспечило бы защиту от сноса и позволило бы сохранить здание для будущих поколений.

Ранее Телеграф рассказывал, что Житний рынок может стать местом для новой застройки. Киеврада планирует продать и это здание.