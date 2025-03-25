Топ-5 помилок при митті вікон зовні будинку, і як їх виправити

Корисні поради на весну, коли приходить час мити вікна

Мити вікна навесні, особливо напередодні великодніх свят — чи не народна традиція серед українських господинь. Однак при очищенні вікон після зими можна припуститися помилок, які призведуть до розводів. Уникнути цього легко, якщо знати деякі тонкощі цієї справи.

"Телеграф" розповість про найпоширеніші помилки під час миття вікон, і як їх виправити при мінімумі зусиль.

Топ-5 помилок під час миття вікон зовні будинку

Як виявилося, є п’ять поширених помилок, яких припускаються ті, хто миє вікна, пише The Spruce. Уникнути їх можна дуже легко, знаючи, що і як правильно робити.

Паперові рушники

Багато господинь, приступаючи до миття вікон, беруть до рук рулон із сухими паперовими рушниками. Однак використовувати їх не варто, тому що вони можуть залишати після себе не тільки розводи, а й дрібні подряпини та потертості. Найкращим рішенням для миття вікон стануть м’які серветки з мікрофібри.

Миття вікон у сонячний день

Деякі люди приступають до прибирання та миття вікон зовні будинку в сонячні дні. Адже займатися цією справою комфортніше, коли на вулиці тепло та сонячно. Проте насправді сонячні дні — найгірший час для миття вікон. Найкраще обрати похмурий день для миття скла, тоді ви точно уникнете розводів на вікнах.

Миття вікон лише з одного боку

Приступаючи до миття вікон, плануйте час так, щоб помити відразу і зовні і всередині. Тільки тоді це матиме сенс. Адже якщо ви протиратимете вікна раз на тиждень тільки всередині, то зовні вони все одно лишатимуться брудними і неохайними. Ккраще рідше, але одночасно мити вікна всередині та зовні.

Не протирати пил заздалегідь

Помилка полягає в тому, що багато хто приступає відразу до миття вікон з різними миючими засобами, але перед цим не протираючи пил з поверхні скла і віконних рам. Щоб ефективно помити вікна до блиску, спочатку протріть пил, а вже тоді наносьте спеціальні засоби і протирайте скребками та мікрофібровими серветками.

Відсутність потрібних інструментів

Ще одна помилка — використовувати лише воду та ганчірку. Для ефективного миття вікон подбайте про те, щоб у вас були всі необхідні інструменти та засоби – чисті ганчірки, гумовий скребок, мікрофіброві серветки та спеціальні засоби для чищення. Тоді ваша робота дасть результат, а вікна блищатимуть чистотою.

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