"Соседи тихие": в Одессе продают новенькую квартиру с необычным видом из окна (видео)
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Украинцы отреагировали на это с позитивом
В Одессе продают квартиру. Однако вид из окна напоминает больше фильм ужасов, там рядом находится кладбище.
Соответствующее видео появилось в телеграмм-каналах. Женщина объясняет, что это просторная однокомнатная квартира.
Общая площадь 46 квадратных метров. В нем пока нет ремонта.
Вероятнее всего, этот дом недавно сдался в эксплуатацию. Однако на видео заметно, что балкон выходит с видом на кладбище.
Сама квартира светлая. В нем высокие панорамные окна. А также большой балкон.
Цена такой квартиры, как отметила женщина, 45 тысяч долларов. А в гривне — 1 880 999.
Украинцы отреагировали на видео. Они написали свое мнение в комментариях под сообщением.
Напомним, в Киеве выставили на продажу эксклюзивный пентхаус площадью более 500 квадратных метров. Жилье расположено в престижном жилом комплексе Renaissance Residence на Печерске.
Ранее "Телеграф" писал, что в Винницкой области выставили на продажу частный дом в стиле А-фрейм. Это треугольная конструкция с панорамным остеклением фасада и близлежащими террасами. Дом расположен в селе Яришевка к югу от Винницы. Первый этаж имеет площадь 24 м², а второй – 10 м². Общая площадь здания – 32 м2. Площадь участка – 3 сотки.