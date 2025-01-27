"Соседи тихие": в Одессе продают новенькую квартиру с необычным видом из окна (видео)

Украинцы отреагировали на это с позитивом

В Одессе продают квартиру. Однако вид из окна напоминает больше фильм ужасов, там рядом находится кладбище.

Соответствующее видео появилось в телеграмм-каналах. Женщина объясняет, что это просторная однокомнатная квартира.

Общая площадь 46 квадратных метров. В нем пока нет ремонта.

Вероятнее всего, этот дом недавно сдался в эксплуатацию. Однако на видео заметно, что балкон выходит с видом на кладбище.

Сама квартира светлая. В нем высокие панорамные окна. А также большой балкон.

Цена такой квартиры, как отметила женщина, 45 тысяч долларов. А в гривне — 1 880 999.

Украинцы отреагировали на видео. Они написали свое мнение в комментариях под сообщением.

Напомним, в Киеве выставили на продажу эксклюзивный пентхаус площадью более 500 квадратных метров. Жилье расположено в престижном жилом комплексе Renaissance Residence на Печерске.

Ранее "Телеграф" писал, что в Винницкой области выставили на продажу частный дом в стиле А-фрейм. Это треугольная конструкция с панорамным остеклением фасада и близлежащими террасами. Дом расположен в селе Яришевка к югу от Винницы. Первый этаж имеет площадь 24 м², а второй – 10 м². Общая площадь здания – 32 м2. Площадь участка – 3 сотки.