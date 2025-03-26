Эти ошибки губят урожай: что нельзя делать при выращивании рассады

Выращивание рассады — процесс весьма кропотливый

Весной начинается важный этап для огородников — выращивание рассады, от которого напрямую зависит будущий урожай. Но чтобы растения росли быстрее и принесли обильные плоды, важно с самого начала избегать распространенных ошибок.

Чтобы рассада не выросла с тонкими и бледными стеблями, важно избегать нескольких действий. Более подробно об этом рассказали в материале Actualno.

Что нельзя делать при выращивании рассады

Одной из ошибок при выращивании рассады является полив на рассвете. Влажная почва в сочетании с прохладным воздухом создает идеальные условия для того, чтобы рассада вытягивалась вверх. Но в результате стебли становятся тонкими и слабыми, а корневая система не развивается должным образом.

Еще одна ошибка, которую часто допускают неопытные огородники при выращивании рассады, — это влияние сквозняков. Открывая окна утром, когда температура на улице ниже комнатной, создается перепад температур, который нарушает метаболизм молодых растений. Такой температурный шок заставляет рассаду резко ускорить рост, что приводит к тому, что растения вытягиваются, становятся слабыми и не могут полноценно развиваться.

Что нельзя делать при выращивании рассады

Также, не менее опасной является ошибка с преждевременным удобрением рассады. Использование удобрений до появления 2-3 настоящих листьев может перенаправить всю энергию растения на развитие стебля, а не корней, что делает растения вялым и ослабленным.

Кроме того, неправильное освещение тоже негативно сказывается на росте рассады. Чтобы растения росли крепкими и здоровыми, им необходим стабильно долгий цикл освещения (14-16 часов) без резких переходов между светом и темнотой.

"Телеграф" писал ранее, как вырастить рассаду капусты. Мы рассказали, что сделать, чтобы она была крепкой и не вытягивалась.