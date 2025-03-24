От этого будет зависеть будущий урожай: как часто нужно поливать рассаду

Растения в контейнерах, высаженные на рассаду, требуют регулярного полива

В марте многие дачники начинают выращивать рассаду разных овощей, чтобы потом посадить ее открытый грунт и ускорить выращивание любимых культур. Однако многие огородники, особенно не опытные в этом деле, задаются вопросом — а как часто нужно поливать рассаду. Мы уже рассказывали, когда сеять редис для раннего урожая, а сегодня делимся советами по поливу рассады.

Правильный полив является залогом роста крепких и энергичных растений, пишет издание The Spruce. Зависимо от того, в каких условиях — комнатных или на открытом воздухе — выращивается рассада, а также в зависимости от вида растений, подбирается режим полива.

Как часто нужно поливать рассаду

Эксперты советуют поливать рассаду в контейнерах хотя бы один раз в день, почва должна быть равномерно увлажнена для комфортного прорастания семян. Более частый полив требуется, когда почва под рассадой высыхает быстрее из-за слишком теплой среды или воздействия солнца.

Также следует помнить, что частоту полива придется увеличивать по мере роста растений. Очень важно поддерживать уровень влажности почвы, когда рассада только начнет прорастать, в этот период растениям крайне необходима вода, поэтому не допускайте пересыхания грунта.

Определить, когда нужно поливать рассаду, можно визуально — если видите, что почва подсохла — умеренно поливайте. Можете понаблюдать, как быстро подсыхает грунт, и в зависимости от этого установите себе режим полива — раз в день или же через день.

Не поливайте рассаду "вслепую" согласно режиму, а тщательно просматривайте каждый контейнер перед поливом. Если видите, что почва еще достаточно влажная, отложите полив. Если хотите получить качественную рассаду и хороший урожай в будущем — никогда не допускайте полного высыхания почвы.

Помните, что поливать рассаду рекомендовано снизу, у самой почвы. Это позволит избежать опрокидывания и повреждения нежных стеблей молодых саженцев.

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