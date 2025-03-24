От этого будет зависеть будущий урожай: как часто нужно поливать рассаду
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Растения в контейнерах, высаженные на рассаду, требуют регулярного полива
В марте многие дачники начинают выращивать рассаду разных овощей, чтобы потом посадить ее открытый грунт и ускорить выращивание любимых культур. Однако многие огородники, особенно не опытные в этом деле, задаются вопросом — а как часто нужно поливать рассаду. Мы уже рассказывали, когда сеять редис для раннего урожая, а сегодня делимся советами по поливу рассады.
Правильный полив является залогом роста крепких и энергичных растений, пишет издание The Spruce. Зависимо от того, в каких условиях — комнатных или на открытом воздухе — выращивается рассада, а также в зависимости от вида растений, подбирается режим полива.
Как часто нужно поливать рассаду
Эксперты советуют поливать рассаду в контейнерах хотя бы один раз в день, почва должна быть равномерно увлажнена для комфортного прорастания семян. Более частый полив требуется, когда почва под рассадой высыхает быстрее из-за слишком теплой среды или воздействия солнца.
Также следует помнить, что частоту полива придется увеличивать по мере роста растений. Очень важно поддерживать уровень влажности почвы, когда рассада только начнет прорастать, в этот период растениям крайне необходима вода, поэтому не допускайте пересыхания грунта.
Определить, когда нужно поливать рассаду, можно визуально — если видите, что почва подсохла — умеренно поливайте. Можете понаблюдать, как быстро подсыхает грунт, и в зависимости от этого установите себе режим полива — раз в день или же через день.
Не поливайте рассаду "вслепую" согласно режиму, а тщательно просматривайте каждый контейнер перед поливом. Если видите, что почва еще достаточно влажная, отложите полив. Если хотите получить качественную рассаду и хороший урожай в будущем — никогда не допускайте полного высыхания почвы.
Помните, что поливать рассаду рекомендовано снизу, у самой почвы. Это позволит избежать опрокидывания и повреждения нежных стеблей молодых саженцев.
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