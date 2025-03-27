Ароматная зелень своими руками: когда сеять петрушку весной и как за ней ухаживать

Есть несколько простых советов, которые помогут вырастить петрушку из семян

Петрушка — ароматная зелень, которую часто добавляют в салаты и другие блюда. Также эту пряную траву сеют в огороде по соседству с другими культурами, чтобы она отпугивала вредителей. Мы уже рассказывали, когда сажать лук, а сегодня делимся, когда начинать сеять петрушку.

Вырастить петрушку можно своими руками, а начинать сажать семена можно уже в ближайшее время, пишет издание The Spruce. Когда сеять эту ароматную зелень и как за ней ухаживать — читайте далее.

Когда и как сажать петрушку

Выращивать петрушку на огороде или в саду достаточно просто. Это двухлетнее растение, однако оно может самовольно насеваться и каждый год непрерывно вырастать заново. Правда, лучше время от времени менять место выращивания петрушки, чтобы не истощать почву и получать лучший урожай.

Очень важно — сеять семена петрушки в открытый грунт можно только после того, как минует угроза заморозков, а земля станет пригодной для обработки. Эта ароматная пряность растет довольно быстро — семенам потребуется от двух до четырех недель, чтобы прорасти и дать первый свежий урожай. Если хотите побыстрее получить петрушку на салат — выбирайте ранние сорта для посева.

Перед посевом петрушки подготовьте почву — выберите солнечную сторону участка, удалите сорняки и удобрите землю компостом. Перед посевом семена петрушки можно замочить на ночь. Высадите семена на минимальную глубину, а между рядами сделайте расстояние 20-25 см. Когда саженцы вырастут их можно проредить, удалив мелкие и слабые. Не забывайте регулярно поливать участок с петрушкой, так как это растение требует влаги

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