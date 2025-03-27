Не боится заморозков и перепадов температур: когда сажать лук весной для раннего урожая

Лук — один из важных овощей на каждой кухне, его можно вырастить самостоятельно

Весна — время нового посевного сезона, многие дачники и огородники начинают заниматься выращиванием рассады и высадкой некоторых культур в открытый грунт. Конец марта — начало апреля — самое время для посадки лука, если хотите получить ранний урожай.

При посадке лука в открытый грунт нужно учитывать некоторые важные нюансы, чтобы потом собрать хороший урожай, пишет издание The Spruce. А поскольку лук — это культура, которая не боится заморозков и перепадов температур, то можно начинать его высаживать уже сейчас.

Как сажать лук в открытый грунт весной

Начните процесс посадки лука с покупки мелких луковиц-севков. Выбирайте качественный посадочный материал, проследите, чтобы среди луковиц-севков не было мягких и испорченных — они не прорастут.

Помните, что луковицам нужно от 12 до 14 недель, чтобы вырасти в зрелый лук. Поэтому, чем раньше вы их посадите, тем раньше получите урожай. Луковицы-севки можно сажать ранней весной, как только земля станет пригодной для обработки. Эта культура не боится резких перепадов температур и заморозков, поэтому не переживайте, что замерзнет и пропадет. Однако можно "утеплить" грядки с луком мульчей или соломой, также можно накрыть пленкой.

Сажать лук лучше всего не солнечной стороне участка, на плодородной почве. Высаживайте севки в землю на расстоянии примерно 10 см друг от друга, а расстояние между грядками должно быть около 20 см. После посадки лука полейте грядки водой и следите за высыханием грунта. При необходимости, продолжайте регулярно поливать лук, чтобы овощ получал достаточно влаги для роста.

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