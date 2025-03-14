Над Землей взошла "кровавая луна": как выглядело необычное солнечное затмение (фото)

На кадрах заметно "красного великана" в небе

Как выглядит кровавая луна в ночь на 14 марта показали жители США. В Техасе и Аризоне уже публикуют фото необычного явления.

Несколько пользователей социальной сети опубликовали живые кадры на платформе X. Наблюдатели за звездами восхищались красной "Кровавой Луной" во время редкого полного лунного затмения. Это явление происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одной линии.

Люди в США, Западной Европе и над Атлантическим океаном могут наблюдать за этим. Однако люди в Индии не видят лунного затмения.

О лунном затмении писали раньше, его должны были увидеть в Великобритании. Явление произошло утром 14 марта. Частичное затмение началось в 03:57, а полная фаза наступила в 05:09 по британскому времени.

Лунное затмение в Сан-Франциско. Фото — Getty Images

"Кровавая Луна" — это не редкое явление, но оно всегда восхищает и поражает. Луна приобретает красноватый оттенок из-за рассеяния солнечного света в атмосфере Земли. Это явление можно увидеть из любой точки, где Луна видна над горизонтом.

Лунный затмение в Мехико. Фото — Getty Images

Лунное затмение во Флориде. Фото — Getty Images

Следующее лунное затмение в Великобритании будет 7 сентября 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в небе над Украиной заметили редкое природное явление — лунное гало. Жители из разных городов показали фото, как это выглядело.