Украинские обычаи на Пасху, уничтоженные советскими властями (фото, видео)

История Пасхи в советское время – это борьба не только за веру, но и за сохранение национальной идентичности

Религия была одним из "врагов" Советского Союза. Так что праздник Пасхи активно запрещали. Но, несмотря на преследования, миллионы людей продолжали его праздновать.

Как в Советском Союзе боролись с Пасхой

Не только словом пропаганды, но и делом пытались справиться коммунисты с религиозным праздником. Массовым явлением стали так называемые "субботники" и "воскресники", специально назначавшиеся на Пасху. В праздник партийные работники и учителя караулили у церквей, переписывая имена всех, кто приходил на службу.

Списки тех, кто был в церкви на Пасху

Пришедшим угрожало увольнение, исключение из учебных заведений или минимально — общий стыд на собрании. В НАН Украины отмечают, что особенно сложная ситуация была на востоке и в центре Украины, где религиозные традиции уничтожались активнее. В Запорожской области многие церкви вообще были снесены или закрыты.

Однако на западе страны, в частности на Галичине, Пасхальные традиции сохранялись лучше. После закрытия Украинской Греко-Католической Церкви на западе страны получили распространение тайные богослужения, которые проводились утром или ночью в частных домах за закрытыми дверями и зашторенными окнами.

Освящение куличей в Ивано-Франковской области в 1965 году/ Локальная история

Украинские традиции на Пасху, утраченные из-за СССР

Как рассказывает кандидат исторических наук и этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко, среди утраченных обычаев — обряд разжигания костра возле церкви в ночь с субботы на воскресенье. Для этого костра собирали старые телеги, колеса и даже кресты с заброшенных могил. Символика обычая – ночное бдение у гроба Господня.

Еще одна весенняя традиция, частично касающаяся Пасхи и потерянная с годами — петь веснянки и гаивки. Именно антирелигиозная кампания СССР привела к тому, что они потеряли сакральность и стали детскими забавами. В них мотивы весны тесно переплетены с религиозными или национальными.

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