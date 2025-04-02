Декольте на ягодицах: леггинсы с вырезом в необычном месте покоряют интернет

Еще откровеннее никуда

Бренд Popflex выпустил первые в мире леггинсы с декольте. Подобного дизайна с вырезом на ягодицах еще не было в истории спортивной одежды.

Размерный ряд довольно широк — от самых маленьких до XXL. Об этом пишет телеграмм-канал Ateo Breaking.

В интернете эту новинку уже окрестили "Сракольте", что достаточно точно описывает замысел дизайнеров. Пользователи соцсетей активно комментируют необычную одежду, выражая разные, часто остроумные мысли.

Некоторые сравнивают появление этих леггинсов с историческими изменениями в моде: "Когда-то бикини тоже перебором казались". Другие подходят к новинке с юмором: "Модель ’прощайте, почки’", "Теперь пукать надо аккуратно". Некоторые пользователи даже интересуются, будут ли выпускаться аналогичные модели для мужчин.

Больше юмористических комментариев касается практического применения такой одежды. "Грузчики, механики и сантехники точно оценят", "А будут ли леопардовые?", "Сядешь — сползут", — пишут в комментариях.

Собрали для вас несколько самых остроумных комментариев:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что женщину в футболке с обнаженными Трампом и Путиным заметили в магазине Днепра. Курьезный случай произошел в одном из супермаркетов.