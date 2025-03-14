Женщину в футболке с обнаженными Трампом и Путиным заметили в магазине Днепра (фото)

Курьезный случай произошел в одном из супермаркетов

В Днепре заметили женщину в интересной футболке. На ней изображены обнаженный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

Фото завирусилось в Telegram-каналах. Курьезный случай произошел в одном из супермаркетов. Владелец футболки обратила на себя пристальные взгляды посетителей, когда делала покупки.

Стоит отметить, что принт на футболке является мемом, который появился еще около 10 лет назад еще перед первым президентским сроком Дональда Трампа. Его основой является довольно популярное фото Владимира Путина на коне. Президент Трамп там добавлен с помощью фоторедактора. Также в этом меме присутствует и глава МИД РФ Сергей Лавров. Его лицо заменяет морду лошади, но из-за верхней одежды его не видно.

Сам мем появился на фоне якобы хороших отношений двух президентов. СМИ тогда называли Трампа главным фаворитом Кремля на выборах в США. А сейчас картинка получила вторую жизнь из-за потепления отношений между администрацией Трампа и Россией и одновременно с этим натянутых отношений с Киевом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп не смог сконцентрироваться из-за носков Вэнса.