"Я делаю это за бабки": маленький украинец придумал оригинальный бизнес и стал героем курьезного видео

За свои "информационные услуги" бизнесмен принимал плату в виде пожертвований

В Запорожье предприимчивый ребенок придумал себе интересный бизнес и стал звездой TikTok. Подработка мальчишки насмешила украинцев.

Соответствующее видео публикуют в сети. Школьник нарисовал плакат, где напоминал водителям о соблюдении скоростного режима и предупреждал о посте полиции. За свои "информационные услуги" бизнесмен принимал плату в виде пожертвований от неравнодушных водителей.

"Я не нарушаю закон. Я делаю это за бабки. Это Запорожье, детка, тут везде разводят", — сказал мальчика одному из удивленных водителей.

Видео со школьником быстро разлетелось по сети. Большинство комментаторов с позитивом отнеслись к идее. А некоторые предположили, что это юмористическая постановка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в TikTok завирусились видео с "двойником" президента Украины Владимира Зеленского. Схожесть итальянского блогера с украинским лидером настолько сильная, что оставляет множество комментаторов в недоумении.

Также мы рассказывали о том, что женщину в футболке с обнаженными Трампом и Путиным заметили в магазине Днепра. Принт оказался известным мемом.