Во Львове продают "шедевральное" растение в горшке за 170 тысяч (фото)

Это растение можно высадить в саду — оно переживет украинскую зиму, даже апрельскую.

Последствия похолодания, внезапно накрывшего Украину, могут быть губительными для цветов и деревьев. Это не касается тех растений, которые произрастают в отдельных горшках или контейнерах. При этом они могут быть очень большими и ценными. Так, в Украине продают рододендрон Catawbiense Grandiflorum – кусты с невероятными лиловыми цветами.

Один такой стоит 170 тысяч гривен, говорится в одном из объявлений на маркетплейсе. Заявлено, что высота и ширина этого экземпляра – 250 см. Ему более 30 лет. "Это шедевр, который нужно видеть в живую", — пишет автор объявления.

Рододендрон Catawbiense Grandiflorum

Растение пока живет в контейнере, но его можно в любой момент пересадить в открытый грунт. Страна-происхождение рододендронов – Германия, но они готовы зимовать в украинских условиях.

Рододендрон Catawbiense Grandiflorum растет уже 30 лет

Этот вид рододендрона особенно вынослив и морозостоек. Он может долго, даже всю жизнь прожить в контейнере и при этом радовать глаз большими и ароматными фиолетовыми цветами, цветущими с конца мая до середины июня.

Когда куст цветет не обильно, он тоже красив

Ранее "Телеграф" рассказывал интересные факты о сакурах. Эти цветущие деревья давно стали синонимом весны и популярным фоном для фотографий не только в Японии, но и в Украине.