Эти деревья больше всего пострадают из-за заморозков в апреле: неутешительный прогноз эколога

Последствия похолодания могут быть губительны для некоторых деревьев и цветов

Апрель в Украине удивил резкой сменой погоды, которая может стать губительной для некоторых плодовых деревьев и цветов. Ночные заморозки в сочетании с сильным ветром, которые задержатся на неделю, могут вызвать проблемы с урожаем.

Эколог Александр Соколенко рассказал изданию "Телеграф", какие деревья больше всего пострадают от внезапных апрельских заморозков. Он представил неутешительный прогноз.

По словам эксперта, многое зависит от фазы развития, на которой находятся деревья или цветы. Например, в Киеве на некоторых деревьях успели появиться только почки, а на других уже есть листики. Там, где фаза развития выше, риск поражения дерева будет гораздо больше. Если деревья не успели распуститься, тогда проблем с урожайностью удастся избежать.

Плодовые деревья могут пострадать от мороза, Фото: Freepik

Еще в столице Украины началось цветение магнолий и для них внезапные заморозки также могут быть губительными, поскольку это уже цветов. Это касается и других цветущих деревьев, а также кустарников.

"Телеграф" писал ранее, как создать "теплый щит" для плодовых деревьев во время заморозков. Это поможет сохранить их урожай.