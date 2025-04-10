У Львові продають "шедевральну" рослину в горщику за 170 тисяч (фото)

Цю рослину можна висадити в саду — вона переживе українську зиму, навіть квітневу

Наслідки похолодання, яке раптово накрило Україну, можуть бути згубними для квітів та дерев. Це не стосується тих рослин, які ростуть в окремих горщиках чи контейнерах. При цьому вони можуть бути надзвичайно великими та коштовними. Так, в Україні продають рододендрон Catawbiense Grandiflorum — кущі із неймовірними ліловими квітами.

Один такий коштує 170 тисяч гривень, йдеться в одному з оголошень на маркетплейсі. Заявлено, що висота та ширина цього екземпляра — 250 см. Йому понад 30 років. "Це шедевр, який треба бачити в живу", — пише автор оголошення.

Рододендрон Catawbiense Grandiflorum

Рослина поки живе в контейнері, але його можна в будь-який момент пересадити у відкритий ґрунт. Країна-походження рододендронів — Німеччина, але вони готові зимувати в українських умовах.

Рододендрон Catawbiense Grandiflorum росте вже 30 років

Цей вид рододендрону — особливо витривалий та морозостійкий. Він може довго, навіть все життя прожити в контейнері і при цьому тішити око великими та ароматними фіолетовими квітами, які цвітуть з кінця травня до середини червня.

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