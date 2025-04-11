Гороскоп на 12 апреля: Близнецам обязательно отдохнуть, а Раков ждет неожиданная новость

Завтра у знаков Зодиака есть риск ошибиться — поэтому лучше не делать выводы слишком быстро

Только два знака Зодиака разбогатеют в 2025 году. Тем временем "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 12 апреля, а также рассказывает, как не упустить шансы на успех в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра кто-нибудь будет пытаться вас унизить. Возможно, это будет кто-то из вашего окружения, поэтому будьте осторожны. Не стоит ссориться и конфликтовать – это спровоцирует еще большее недоразумение. Вечером посвятите время себе и своим мыслям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваша креативность будет проситься наружу. Не следует ее игнорировать. Если захочется перемен дома – сделайте ремонт, переставьте мебель, переведите обои. Если в личной жизни – хорошо обдумайте все решения и сделайте правильный выбор. В этот день не следует быть слишком эмоциональными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту субботу вам наконец-то стоит отдохнуть. Уделите день любимым удовольствием: любимый кофе, музыка, выпечка, утренние ритуалы. Кто-то из родных нуждается в вашей поддержке, поэтому не будьте скупы на добрые слова. Прекрасный день для шопинга, но не стоит делать необдуманных покупок.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ожидайте новости или приглашения, которое заставит вас задуматься. Будьте уверенны, что день пройдет хорошо или даже удачно. Все решения принимаете быстро и не передумайте – в этот день вас выручит спонтанность.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы захотите скрыться, почитать или просто помолчать. В этом нет ничего плохого – позвольте себе делать то, что чувствуете. Однако кому-то из близкого окружения завтра предстоит услышать ваш голос. Не жалейте эмоций и помогите родному человеку.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Будьте уверены, что вас ждет успех, но этот день пройдет несколько неудачно. Не стоит ни с кем соперничать. Если что-то не будет получаться — отпустите это и не беспокойтесь. Посмотрите в зеркало и скажите себе, что все точно будет хорошо

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день у вас многое будет не выходить. Однако огорчаться нет смысла — да и неудачи временные и приведут вас к переменам. Успокоить себя, если возникнет тревожность.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В эту субботу вы захотите побыть наедине. Если громкие компании друзей будут звать вас на вечеринку, откажитесь, если считаете нужным. Посвятите время самим себе – вы давно отказывайте себе в удовольствиях.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день вас выручит гармония. Старайтесь ее найти и справиться с тревогой. Если навалилось много работы – проделайте ее быстро. Утро стоит провести в тишине, а вечер в громкой компании – это вам очень нужно.

Козориг (22 декабря — 19 января)

Вам захочется всё и сейчас. Однако не стоит гиперболизироваться и браться за все дела одновременно. Будьте последовательны и на работе, и в личной жизни. Только так к вечеру у вас останется много энергии.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра у вас будет много неожиданных идей — не стоит от них отказываться или игнорировать. Возможно, это начало чего-нибудь великого. Однако не торопитесь что-либо решать, будьте внимательны в своем выборе.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту субботу не стоит быть продуктивными. Дайте себе разрешение ничего не делать и не решать хотя бы 4 часа. Забудьте о работе, делах и быте – отправиться в маленькое путешествие или просто закрыться в комнате с книгой и чаем.