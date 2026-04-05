Вербное воскресенье 5 апреля. Что строго запрещено делать в этот светлый праздник

Церковь позволяет сегодня немного вина, несмотря на Великий пост

Сразу после Лазаревой субботы наступает Вербное воскресенье — один из ключевых христианских праздников, который также называют Входом Господним в Иерусалим. Его традиционно отмечают за неделю до Пасхи. В 2026 году Светлое Христово Воскресение, независимо от новоюлианского календаря, приходится на 12 апреля.

Речь идет о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим накануне его страданий и смерти на Голгофе. Люди встречали Сына Божьего с пальмовыми ветвями как знак почтения и радости. В странах, где пальмы не растут, их со временем заменили ветви вербы. Поскольку верба зацветает одной из первых весной, она стала символом обновления и пробуждения природы после зимы.

Христиане с давних времен поздравляют друг друга с этим праздником и посещают богослужения. Одной из ключевых традиций является освящение веточек вербы в храме. По народным верованиям, такие веточки обладают защитной силой: они отгоняют злые силы, оберегают от болезней и помогают уберечься от печали и бед. Освященную вербу принято хранить в доме в течение всего года — до следующего Вербного воскресенья.

Традиционно этот праздник украинцы отмечают в теплой семейной атмосфере за общим столом. Однако в этот день нужно помнить о строгом Великом посте. В Вербное воскресенье допускаются небольшие послабления: в рацион можно добавить рыбу и морепродукты, блюда с растительным маслом, а также немного вина.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Тяжело работать. Стоит отложить физически изнурительный труд, строительство и ремонт. Заниматься домашними делами. Согласно народным традициям, лучше не затевать генеральную уборку, стирку, шитье или вязание. Работать в огороде и саду. Считается плохой приметой сажать, сеять или копать землю в этот день — растения могут плохо расти или болеть. Проявлять негатив. Категорически запрещено ссориться, ругаться, сквернословить, обижать окружающих или желать кому-либо зла. Устраивать шумные гуляния. Не стоит устраивать пышные застолья с громкой музыкой и злоупотреблением алкоголем. Посещать салоны красоты. Народные поверья не рекомендуют в этот день стричь, красить волосы или делать маникюр. Выбрасывать освященную вербу. Прошлогодние веточки нельзя просто выкидывать в мусор — их принято сжигать, закапывать в тихом месте или пускать по воде. Отказывать в помощи. Этот день считается временем милосердия, поэтому важно помогать тем, кто в этом нуждается.

В этот день украинцы поздравляют с праздником. Ранее "Телеграф" публиковал красивые открытки с праздником Вербное воскресение 2026 года.