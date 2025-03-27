Календарь праздников на апрель 2025: что будем отмечать и сколько будем отдыхать во второй месяц весны

В апреле украинцев ждут профессиональные, государственные и религиозные праздники

Второй месяц весны 2025 будет насыщенным на события и праздники. Апрель принесет украинцам не только теплые весенние дни, но и целый ряд важных праздников — от светлой Пасхи до печального дня памяти Чернобыльской катастрофы. И хотя из-за военного положения дополнительных выходных не будет, каждый может найти время для отдыха и времяпрепровождения с родными или чествования памяти.

Апрель подарит нам День психолога, День смеха и т.д. "Телеграф" подготовил для вас календарь праздников на второй месяц весны 2025 года.

Праздники в апреле 2025

1 апреля – День смеха;

4 апреля — Международный день образования по вопросам минной безопасности;

6 апреля – День геолога, День работника следственных органов;

7 апреля — Всемирный день здоровья;

12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины;

13 апреля — День работника ОПК Украины;

15 апреля — День работника уголовного розыска;

17 апреля — День пожарной охраны;

18 апреля – День памятников истории и культуры;

19 апреля — День окружающей среды;

20 апреля — Пасха;

23 апреля — День секретаря, День психолога;

26 апреля — День памяти жертв радиационных аварий и катастроф;

28 апреля — Всемирный день охраны труда;

29 апреля — Международный день танца;

30 апреля — День украинского пограничника.

Ранее "Телеграф" делился поздравлениями для девочки с 15-летием. Мы собрали самые красивые теплые поздравления.