Календарь праздников на апрель 2025: что будем отмечать и сколько будем отдыхать во второй месяц весны
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В апреле украинцев ждут профессиональные, государственные и религиозные праздники
Второй месяц весны 2025 будет насыщенным на события и праздники. Апрель принесет украинцам не только теплые весенние дни, но и целый ряд важных праздников — от светлой Пасхи до печального дня памяти Чернобыльской катастрофы. И хотя из-за военного положения дополнительных выходных не будет, каждый может найти время для отдыха и времяпрепровождения с родными или чествования памяти.
Апрель подарит нам День психолога, День смеха и т.д. "Телеграф" подготовил для вас календарь праздников на второй месяц весны 2025 года.
Праздники в апреле 2025
1 апреля – День смеха;
4 апреля — Международный день образования по вопросам минной безопасности;
6 апреля – День геолога, День работника следственных органов;
7 апреля — Всемирный день здоровья;
12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины;
13 апреля — День работника ОПК Украины;
15 апреля — День работника уголовного розыска;
17 апреля — День пожарной охраны;
18 апреля – День памятников истории и культуры;
19 апреля — День окружающей среды;
20 апреля — Пасха;
23 апреля — День секретаря, День психолога;
26 апреля — День памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
28 апреля — Всемирный день охраны труда;
29 апреля — Международный день танца;
30 апреля — День украинского пограничника.
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