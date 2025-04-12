Укр

"Пивные паски" вместо традиционных: TikTok-блогерша удивила необычным рецептом к Пасхе

Автор
Владислава Коваль
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Автор
Интересный лайфхак на Пасху
Интересный лайфхак на Пасху. Фото Коллаж "Телеграф"

Такая идея вызвала споры между пользователями

Креативная пользовательница TikTok покорила сеть оригинальным подходом к празднованию Пасхи – она показала, как приготовить "пивные паски", используя обычное пиво, белковую глазурь и праздничную посыпку. Видео, где девушка демонстрирует приготовление необычного напитка в виде праздничных кексов, стремительно набирает популярность: к моменту публикации ролик собрал более 57 тысяч предпочтений.

Об этом говорится в публикации на ее аккаунте в TikTok. По словам автора, для создания "пасок" необходимы три баночки с пивом, белки, 200 граммов сахарной пудры и чайная ложка лимонной кислоты. Смесь сбивается венчиком до густой консистенции, после чего "глазурь" наносится поверх банок и украшается яркой кондитерской посыпкой.

Нетривиальная мысль вызвала неоднозначную реакцию посреди подписчиков.

Часть пользователей увлекается выдумкой, называя ее "свежим дыханием" в праздничной кулинарии, и в шутку благодарит за альтернативу классическим блюдам. Другие же считают, что подобная трактовка святынь выглядит несколько пренебрежительно. В комментариях даже разгорелись дискуссии по поводу уместности подобного рецепта в контексте Пасхи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько будет стоить приготовить или приобрести обычную, традиционную паску в магазине.

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#Пасха #Лайфхак #Паска