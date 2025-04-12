Они — враги друг другу: с чем нельзя сажать на грядке картофель, морковь, перец и другие овощи

Картофель не ладит с кабачком, а помидор — с капустой

Для получения богатого и качественного урожая важно не только сажать хорошую рассаду, но и правильно располагать на огороде овощи и зелень. Некоторые растения могут не быть хорошими соседями из-за общих болезней и вредителей.

Подбор соседей для растений на огороде — это настоящее искусство организации грядок. Каждый овощ не растет в одиночку, а в компании с другим растением-компаньоном. Однако неправильное соседство культур может снизить урожайность или полностью лишить его.

Соседи для картофеля

Друзья: фасоль, брокколи, капустуа кукуруза, баклажан, чеснок, латук и лук.

Враги: огурцы, дыни, кабачки, подсолнечники, томаты и репа.

Соседи для моркови

Друзья: фасоль, шалфей, редис, салат, лук, розмарин, горох, томаты.

Враги: укроп и петрушка.

Фото: pixabay

Фасоль

Друзья: брокколи, кукуруза, капуста, морковь, сельдерей, цветная капуста, огурцы, баклажаны, горох, картофель, редис, кабачок, клубника и томаты.

Враги: чеснок, подсолнечники, лук и перец.

Соседи для перца

Друзья: базилик, кориандр, лук, шпинат и томаты.

Враги: фасоль.

Помидоры

Друзья: спаржа, базилик, фасоль, огурцы, морковь, сельдерей, укроп, салат, дыня, лук и петрушка.

Враги: капуста, картофель и кукуруза.

Соседи для капусты

Друзья: фасоль, сельдерей, огурцы, укроп, салат, лук, картофель, шалфей, шпинат и тимьян.

Враги: брокколи, цветная капуста, клубника и томаты.

Свекла

Друзья: брокколи, спаржа, цветная капуста, салат и лук.

Враги: горчица и фасоль.

Фото: pixabay

Баклажан

Друзья: базилик, фасоль, салат, горох, картофель и шпинат.

Враги: нет.

Соседи для огурцов

Друзья: фасоль, брокколи, кукуруза, капуста, цветная капуста, подсолнечник, горох, салат и редис.

Враги: травы, дыни и картофель.

Напомним, что этот месяц — самый удачный месяц для посадки овощей. Ранее мы писали, что нужно садить в апреле 2025 года.