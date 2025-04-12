Они — враги друг другу: с чем нельзя сажать на грядке картофель, морковь, перец и другие овощи
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Картофель не ладит с кабачком, а помидор — с капустой
Для получения богатого и качественного урожая важно не только сажать хорошую рассаду, но и правильно располагать на огороде овощи и зелень. Некоторые растения могут не быть хорошими соседями из-за общих болезней и вредителей.
Подбор соседей для растений на огороде — это настоящее искусство организации грядок. Каждый овощ не растет в одиночку, а в компании с другим растением-компаньоном. Однако неправильное соседство культур может снизить урожайность или полностью лишить его.
Соседи для картофеля
Друзья: фасоль, брокколи, капустуа кукуруза, баклажан, чеснок, латук и лук.
Враги: огурцы, дыни, кабачки, подсолнечники, томаты и репа.
Соседи для моркови
Друзья: фасоль, шалфей, редис, салат, лук, розмарин, горох, томаты.
Враги: укроп и петрушка.
Фасоль
Друзья: брокколи, кукуруза, капуста, морковь, сельдерей, цветная капуста, огурцы, баклажаны, горох, картофель, редис, кабачок, клубника и томаты.
Враги: чеснок, подсолнечники, лук и перец.
Соседи для перца
Друзья: базилик, кориандр, лук, шпинат и томаты.
Враги: фасоль.
Помидоры
Друзья: спаржа, базилик, фасоль, огурцы, морковь, сельдерей, укроп, салат, дыня, лук и петрушка.
Враги: капуста, картофель и кукуруза.
Соседи для капусты
Друзья: фасоль, сельдерей, огурцы, укроп, салат, лук, картофель, шалфей, шпинат и тимьян.
Враги: брокколи, цветная капуста, клубника и томаты.
Свекла
Друзья: брокколи, спаржа, цветная капуста, салат и лук.
Враги: горчица и фасоль.
Баклажан
Друзья: базилик, фасоль, салат, горох, картофель и шпинат.
Враги: нет.
Соседи для огурцов
Друзья: фасоль, брокколи, кукуруза, капуста, цветная капуста, подсолнечник, горох, салат и редис.
Враги: травы, дыни и картофель.
Напомним, что этот месяц — самый удачный месяц для посадки овощей. Ранее мы писали, что нужно садить в апреле 2025 года.