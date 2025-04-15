Монастырь превратили в место для массовых расстрелов: как выглядит старейшая тюрьма в Украине

Бригидки — старейшая действующая тюрьма во Львове и на территории современной Украины

Львов – город с богатой и сложной историей. Среди его старинных улиц и архитектурных памятников есть места, скрывающие трагические страницы прошлого. Одно из таких — тюрьма "Бригидки". Она расположена на улице Городоцкой, 20. Когда-то это был женский монастырь, а затем место, где содержались заключенные, проводили допросы, казни и массовые расстрелы.

Из монастыря в тюрьму

Этот объект возник еще в XVII веке. В 1614 году во Львове на средства меценаток Анны Фастковской и Анны Порадовской, по инициативе архиепископа, был основан монастырь Святой Бригиды. Он стал местом воспитания благородных девиц и средоточием монашеской жизни.

Все изменилось в 1782 году, когда австрийские власти, пришедшие на смену польской администрации, решили закрыть монастырь. Три года спустя, в 1785-м, здесь открыли мужскую тюрьму — "Бригидки". С тех пор заведение функционирует непрерывно, что делает его старейшей действующей тюрьмой Украины.

"Бригидки" в 1860-1870 годах

Сначала камеры для заключенных обустраивали в кельях монастыря, а костел Святого Апостола Петра оставался действующим. В 1840-х годах тюрьму перестроили в стиле ампир, увеличив ее вместимость до более чем 1000 заключенных, а затем — 1290–1500 человек.

Известные имена, побеги и казни

В "Бригидках" содержали не только уголовников, но и политических заключенных. В 1889 году здесь находился Иван Франко, подозреваемый в связях с русскими шпионами. Именно под впечатлением от заключения он создал цикл стихотворений "Тюремные сонеты".

23 декабря 1932 года в тюрьме казнили двух членов ОУН — Василия Биласа и Дмитрия Данилишина. Их обвинили в нападении на почтовое отделение в Городке и убийстве Тадеуша Голувко, представителя польских властей. По всему Львову звучал колокольный звон — в знак траура.

Мемориальная доска Биласа и Данилишина на Бригидках

В июне 1939 года три члена ОУН — Ярослав Гайвас, Петр Башук и Петр Канюка — сбежали из тюрьмы. В память об этом событии в 2008 году на фасаде установили скульптуру трех трех соколов, рвущих решетку.

Массовые расстрелы в июне 1941 года

Самые страшные страницы истории "Бригидок" были написаны в июне 1941 года. Советские власти спешили "разгрузить" львовские тюрьмы, убивая политических и уголовных заключенных. Часть людей успели эвакуировать или уволить, однако сотни погибли от рук НКВД.

В "Бригидках" расстреляли по меньшей мере 739 человек.

«Бригадки», 1941 год

Современное состояние

Во время немецкой оккупации тюрьма пустовала. После возвращения советской власти ее восстановили. В послевоенное время "Бригидки" снова стали местом казни: приговоры исполняли выстрелом в затылок в подвале. Тела тайно вывозили за пределы Львова. Лишь в конце 1980-х годов эту практику прекратили, а сам "расстрельный подвал" замуровали.

Так выглядело СИЗО №19 во Львове в 2018 году

С наступлением независимости Украины тюрьма продолжала работать как следственный изолятор №19. Несмотря на многочисленные предложения закрыть или перенести учреждение, оно до сих пор действует.