Первое здание было совсем не таким: как выглядел раньше железнодорожный вокзал во Львове

Вокзал остается одной из достопримечательностей Львова

Львовский железнодорожный вокзал – не только важный транспортный узел, но и знаковый архитектурный объект города, который играет ключевую роль в развитии инфраструктуры и экономики региона. Его история тесно связана с развитием железнодорожного сообщения Галичины и превращением Львова в важный европейский транспортный центр.

Ранее мы уже рассказывали об истории строительства железнодорожного вокзала в Харькове, теперь пришел черед познакомиться с не менее увлекательной историей главного железнодорожного вокзала во Львове – одного из старейших и величайших вокзалов Украины.

Начало истории Львовского железнодорожного вокзала датируется 1841 годом, когда австрийское правительство утвердило "Программу по делам железной дороги". Одной из главных целей было проложение железнодорожной линии между Веной и Львовом, а затем дальнейшее расширение железнодорожной сети Галичины.

Строительство вокзала происходило на заболоченном холме, что усложняло процесс. Однако уже 4 ноября 1861 был открыт Главный железнодорожный вокзал Львова, одновременно с открытием движения по линии "Перемышль-Львов". Первый поезд, названный "Ярослав", прибыл во Львов из Перемышля со скоростью около 25 км/ч. Это событие стало знаковым для региона, ведь Галичина получила прямое железнодорожное сообщение с Европой.

Первое здание железнодорожного вокзала во Львове, фото до 1900 года

Впоследствии железнодорожное сообщение расширилось: с 1869 начали курсировать поезда в Броды, а с 1881 — в Тернополь и Подволочиск.

Первоначальное здание вокзала имело компактные размеры. Там обустроили залы ожидания, ресторан, кафе, конторы технических служб, полицейский пункт, а рабочий коллектив составлял всего 38 человек.

В конце XIX века железная дорога перешла в собственность государства, что позволило привлечь новые инвестиции и улучшить инфраструктуру. Из-за увеличения пассажиропотока возникла необходимость строительства нового вокзала. Проект нового здания в 1898 разработал львовский архитектор Владислав Садловский. Строительство началось в 1902 году, а 26 марта 1904 новый вокзал был торжественно открыт. Он считался одним из самых современных в Европе.

Главный вокзал Львова построили в 1904 году

Во время Первой мировой войны в 1915 году здание вокзала подожгли московские войска. Позже во время украинско-польской войны вокзал снова пострадал от пожара.

Комната ожидания 3 класса

Восстановлением сооружения занялись польские власти, однако Вторая мировая война принесла новые разрушения. Полное восстановление здания завершилось только в 1957 году.

Вокзал в 1941 году. Фото: kuriergalicyjski.com

К столетию вокзала в 2003 году была произведена масштабная реставрация здания. Также были обновлены Дворцовая площадь, обустроены современные транспортные остановки, трамвайная линия и общественное пространство.