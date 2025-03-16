Как выглядит жуткая тюрьма строго режима в Киеве, где расстреливали людей и как ее найти (фото)

Об этом месте знают лишь единицы

Косой капонир в Киеве — это малоизвестное, но очень интересное строение, которое было возведено в далеком 1844 году. Изначально это было фортификационное сооружение, однако со временем его помещения превратили в тюрьму строго режима, где расстреливали заключенных.

Хоронили убитых здесь же — в местах, где маршировали солдаты. Считалось, что таким образом государственные преступники и после смерти не могли обрести покой.

"Телеграф" рассказывает об этом необычном сооружении и делится с читателями его координатами.

История строительства Косого капонира в Киеве

Косой капонир – это фортификационное сооружение (укрепление, форт), построенное в 1844 году. Оно входит в состав Новой Печерской Крепости и было оборонительным сооружением Госпитального укрепления в ее составе.

Косой капонир сооружен для ведения флангового огня под углом к земляному валу крепости, отсюда и название "Косой". Представляет он собой полуподземное сооружение с толстыми стенами из кирпича и камня с орудийными амбразурами и ружейными бойницами.

Наземная часть Косого капонира выходит на склоны Черепановой горы. Многоуровневая защитная система крепости не давала ни малейшего шанса на её взятие. Так, после Косого капонира шла следующая часть защиты — подковообразный капонир.

Вокруг был ров, попасть внутрь можно было через подвесные ворота. Если враг прорывал первую линию оборону, то немедленно попадал под шквал огня с другого укрепления. Таким образом, крепость считалась неприступной.

Трансформация капонира в тюрьму строгого режима

В 1860-х годах Косой капонир использовали как тюрьму строгого режима. Здесь в основном держали тех, кто пошел против системы – политических заключенных и революционеров.

Здесь же приводили в исполнение смертную казнь через расстрел.

В Косом капонире были суровые условия и режим содержания заключенных отличался особой жестокостью. Это место прозвали одной из самых страшных и зловещих тюрем Киева.

Первыми его узниками были участники Польского, или Январского восстания 1863-1864 годов. У крепостной стены были расстреляны командиры польских повстанческих отрядов.

Позже сюда ссылали участников революции 1905-1907 годов, таких, как Борис Жадановский. Наиболее активные участники выступлений были расстреляны в Косом капонире в 1907 году.

Позднее в нём содержался убийца председателя Совета министров Петра Столыпина Дмитрий Богров. 1 сентября 1911 года он совершил свое историческое покушение, а уже 12 сентября в качестве смертной казни был повешен в Лысогорском форте, части Киевской крепости.

По информации из открытых источников, убитых прямо тут и хоронили — в траншеях в районе полигона. В то время была распространена практика хоронить государственных преступников в местах, по которым маршируют солдаты. Считалось, что таким образом они и после смерти не могли обрести покой.

В советские времена на территории Косого капонира функционировала Киевская гарнизонная гауптвахта. Условия тут также были очень жесткими: в камеру к задержанным выливали хлорку, зимой могли выключить отопление, а в туалет пускали по расписанию.

В 1930-х годах тут был создан музей, который функционирует и до наших дней.

Что здесь можно увидеть сейчас

На территории крепости сейчас можно увидеть настоящие рвы и земляные насыпи – оборонные валы, деревянные заборы, выставленные в ряд пушки, мостики и арки, толстые кирпичные стены, бойницы, входы в подземные галереи. Эта территория открыта для прогулок.

Внутри, в подземных залах функционирует музей "История использования сооружений Киевской крепости" с платным входом. Здесь вы сможете увидеть реальные условия содержания заключенных, путь узников на смертную казнь, карету смертников, данные про заключенных и тому подобное.

Где находится Косой капонир

Адрес: улица Госпитальная, 24-а.

По материалам ресурсов: "Интересный Киев" и "Киев мой любимый город".

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