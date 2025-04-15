Насмешливые карнавалы, антирелигиозные спектакли и не только: как в СССР убивали Пасху

Коммунисты с детства воспитывали "безбожников"

Пасха – это праздник, наполняющий сердца миллионов людей светом, верой и надеждой. Но еще менее ста лет назад, в советской империи атеизма, этот праздник был не только под запретом, но и превращен в объект насмешек, издевательств и пропагандистского троллинга.

Как именно "праздновали" Пасху в СССР, говорится в "Блоге визуальных обломков". После большевистского переворота 1917 года новая власть решила уничтожить религию как "пережиток царизма".

Уже в 1919 году советская пропаганда запустила журнал "Революция и церковь", а вскоре начали придумывать и "народные" методы борьбы с верой. Издавали "Антирелигиозные песенники", устраивали альтернативные праздники и даже придумали свой вариант Пасхи — "Комсомольская" или "Красная Пасха".

В центре городов вместо крестных ходов проводили антирелигиозные спектакли, детские утренники, массовые насмешливые карнавалы. На таких событиях звучали абсурдные слоганы, например: "До 1922 года Мария рожала Иисуса, а в 1923 – комсомолёнка". Под аккомпанемент стихов Демьяна Бедного и сатирических частей высмеивали не только священников, но и саму идею веры.

Школы, пионерские лагеря и даже детсады стали полями воспитания "юных безбожников". Создавались кружки, где дети разыгрывали антирелигиозные сценки, пели насмешливые песни и учились называть религию "опиумом для народа".

Издание "Безбожник" в формате газеты и журнала стало голосом "Союза воинственных безбожников". Страницы изобиловали провокационными карикатурами, стихами и лозунгами типа: "Освободи свои жилища от темных ликов икон!" или "Христос воскрес – а ты до сих пор веришь в басни?"

Однако жизнь — более сложная вещь, чем пропаганда. Несмотря на жесткий прессинг, люди прятали в амбарах паски, рисовали пасхальные яйца и по-своему, тайно праздновали Пасху. И хотя в официальных магазинах долгие годы не было и намека на праздничную выпечку, в народе хранились рецепты, традиции, вера. В 70-80-х ситуация несколько смягчилась: в продаже появились "весенние кексы" — хорошо замаскированные паски.

И уже в годы перестройки все вернулось на круги своя. Бывшие борцы с религией становились первыми в очереди в храм, а в телеэфире снова зазвучало "Христос воскрес!".

Ранее "Телеграф" писал, чем в СССР заменяли паски. Во времена религиозной оттепели альтернативой этому продукту стал кекс.