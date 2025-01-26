Одни из самых дорогих в Украине: в Киеве продают собак с забавным названием (фото)

Мама щенков из Китая, а папа — из Германии

В Киеве продают щенков бернедудлей и голдендудля (лабрадудл), которые вскоре появятся на свет. Стоимость такого питомца составляет 4 тысячи евро, что по сегодняшнему курсу равняется почти 175 тысячам гривен.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Там указано, что эти собаки имеют густую и кудрявую шубку, а также не линяют.

Автор объявления заверяет, что мама щенков из Китая, а папа — из Германии.

Бернедудль

Голдендудль

"Первые в Украине. От шикарных родителей, имеющих генетические тесты. Иметь импорт Китай, папа импорт Германии. Мы в Киеве", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что голдендудль (лабрадудль) – это дизайнерская порода собак (метис), возникшая путем скрещивания лабрадора-ретривера и стандартного или миниатюрного пуделя.

А порода бернедудль — это результат скрещивания пуделя и бернского зенненхунда, выведена в 2003 году в Канаде.

Если отсортировать по цене, то это объявление выходит одним из самых дорогих на ОЛХ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве продают кошку-эльфа за космические деньги. Эта порода носит статус "экспериментальной".