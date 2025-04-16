Паска в банке, яйца в шелухе: как праздновали Пасху в СССР

Крестьяне тайком ходили в церковь святить пасхальные корзины

В советское время Пасха не была государственным праздником — церкви закрывали, священников преследовали, а упоминания о религии стирали с публичного пространства. Но на кухнях, в коммуналках и сельских домах праздник продолжал жить хотя и скромно.

Без торжеств, зато с любовью, ароматом паски и цветом, добытым не из фабрики, а из бабушкиной кладовки. Главный символ Пасхи – яйцо.

Его окрашивали в то, что было под рукой. Самый доступный вариант – шелуха лука. Яйца заворачивали в тряпочку вместе с шелухой, варили долго, чтобы получить насыщенный темно-бордовый цвет. Добавляли рис, нити, листики – так появлялись узоры. Затем натирали маслом для блеска. И все — никаких трат, только немного терпения.

Марганцовка для яиц

В городах, где шелуха часто была в дефиците, в ход шла марганцовка. Перманганат калия растворяли в воде, замачивали яйца – получался фиолетовый или темно-розовый цвет. Но нужно было быть осторожным: неправильная концентрация — и все превращалось в "химию". Однако выглядело ярко – а значит, празднично.

Как пекли паски

Домашняя паска пеклась в банках из-под сгущенки, на дрожжах и с изюмом. Сырная была без изысков, просто с ванилином. К праздничному столу попадали яйца, зеленый лук, копченую колбаску — добытою "по блату". Иногда – наливочка, самогон или бутылка "Агдама".

Праздник, который жил тихо

Официально Пасху не праздновали. Но семьи собирались ночью или на рассвете. В селах люди несли паски и яйца в церковь, освящали тайком. В городах просто садились за стол, поминали близких.

Борьба с Пасхой: "Опиум для народа "

Официально в СССР Пасха считалась проявлением "религиозного мракобесия". Газеты писали о "вредных пережитках прошлого", школы устраивали обязательные субботники именно в пасхальные выходные, а посещение церкви могло стоить работы или вызова "на беседу". Партийная пропаганда активно вытесняла духовность коммунистической идеологией, а праздничные традиции пытались обесценить или стереть из памяти.

Рисунок К. Ротово. 1938 год

Сатирический плакат

Но, несмотря на запреты, преследование и контроль, Пасха не исчезла. Его хранили в семьях, передавали из рук в руки рецепты, обычаи и тепло.

Ранее "Телеграф" писал, чем в СССР заменяли паски. Во времена религиозной оттепели альтернативой этому продукту стал кекс.