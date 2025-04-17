Калькулятор субсидии для переселенцев показали в ПФУ, как им пользоваться

Система через несколько секунд выдает приблизительный размер помощи от государства

В Украине действует инструмент поддержки для переселенцев – субсидия на аренду жилья. Теперь ее размер можно рассчитать самостоятельно – ориентировочную сумму получите за считанные минуты, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Необходимо зайти на калькулятор и ввести нужную информацию. Среди нее:

среднемесячный доход — зарплаты, пенсии, стипендии, соцвыплаты и т.п.

количество членов домохозяйства

выбрать тип населенного пункта (с населением до 1 млн или больше)

Онлайн калькулятор субсидии на аренду жилья для ВПО

выбрать область — после этого высветится корректирующий коэффициент

ввести площадь жилья

ввести стоимость аренды.

После этого система подсчитает сумму пособия и часть, которую должен доплачивать арендатор. "Телеграф" попытался рассчитать сумму аренды для семьи из 3 человек с общим доходом 35 000, арендующих квартиру площадью 55 кв.м за 21 000 грн во Львове. Корректирующий коэффициент в таком случае – 2.24.

Результаты расчета:

Примерный размер субсидии: 12079.42 грн

Сумма, оплачиваемая семьей: 8920.58 грн.

Система сразу отмечает, что расчет — ориентировочный и не гарантирует, что люди получат субсидию.

"Телеграф" напоминает — для получения субсидии на аренду для ВПЛ нужно соответствовать определенным критериям. Сумма пособия рассчитывается индивидуально.