Калькулятор субсидии для переселенцев показали в ПФУ, как им пользоваться
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Система через несколько секунд выдает приблизительный размер помощи от государства
В Украине действует инструмент поддержки для переселенцев – субсидия на аренду жилья. Теперь ее размер можно рассчитать самостоятельно – ориентировочную сумму получите за считанные минуты, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Необходимо зайти на калькулятор и ввести нужную информацию. Среди нее:
- среднемесячный доход — зарплаты, пенсии, стипендии, соцвыплаты и т.п.
- количество членов домохозяйства
- выбрать тип населенного пункта (с населением до 1 млн или больше)
- выбрать область — после этого высветится корректирующий коэффициент
- ввести площадь жилья
- ввести стоимость аренды.
После этого система подсчитает сумму пособия и часть, которую должен доплачивать арендатор. "Телеграф" попытался рассчитать сумму аренды для семьи из 3 человек с общим доходом 35 000, арендующих квартиру площадью 55 кв.м за 21 000 грн во Львове. Корректирующий коэффициент в таком случае – 2.24.
Результаты расчета:
Примерный размер субсидии: 12079.42 грн
Сумма, оплачиваемая семьей: 8920.58 грн.
Система сразу отмечает, что расчет — ориентировочный и не гарантирует, что люди получат субсидию.
"Телеграф" напоминает — для получения субсидии на аренду для ВПЛ нужно соответствовать определенным критериям. Сумма пособия рассчитывается индивидуально.