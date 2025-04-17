Еда под запретом: что нужно знать о посте в Страстную пятницу

В этот день нельзя веселиться и употреблять пищу

Страстная пятница – один из самых скорбных дней в году для верующих, в который вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа на кресте. Это самый строгий день поста, в который соблюдаются отдельные запреты.

В 2025 году Страстная пятница приходится на 18 апреля. Христиане соблюдают строгий пост, в частности воздерживаются от развлечений, тяжелого физического труда, а также отказываются от еды. "Телеграф" напомнит, почему верующим не стоит принимать пищу.

Почему нельзя есть в Страстную пятницу

Верующим запрещается есть в Страстную пятницу, ведь это самый строгий день во время Великого поста. Самое главное – не принимать пищу, пока в храмах не вынесли плащаницы во время богослужений. В церквях этот процесс происходит в разное время, но чаще с 12 до 15:00. После этого разрешается употреблять хлеб и пить воду.

В Страстную пятницу важно сконцентрироваться на пожертвовании, которое Иисус Христос совершил для человечества — испытал страшные мучения и страдания, чтобы спасти мир от грехов. В этот день верующие много времени молятся и проводят в церквях. Запрещается развлекаться, что-нибудь праздновать и чрезмерно смеяться.

В Страстную пятницу нужно идти в церковь, фото Freepik

В Страстную пятницу нельзя работать на земле или выполнять домашнюю работу. Сюда же относится вышивание, вязание и рукоделие. День следует посвятить духовному очищению, раскаянию в грехах и сопереживанию Спасителю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что непременно нужно сделать в Страстную пятницу. Христианам следует придерживаться этих традиций.